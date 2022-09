San Sebastián 2022 / Ulrich Seidl suspende su visita para que 'Sparta' "hable por sí sola" frente a las acusaciones por el trato a menores

Una de las películas de la sección oficial del 70 Festival de San Sebastián llegaba envuelta en polémica, y el ambiente al respecto ha llevado a tomar una decisión a su autor para no condicionar las percepciones sobre la misma. El austriaco Ulrich Seidl, director de Sparta, ha cancelado su asistencia a la cita donostiarra a raíz de lo suscitado por un artículo publicado en Alemania en el que se lanzaban duras acusaciones sobre el trato recibido por los menores durante el rodaje en Rumanía. A estos y a sus familias tampoco se les habría informado acerca de que el filme se centra en un personaje con pasado pedófilo.

Las proyecciones de Sparta tienen lugar este domingo y el lunes, y para no enturbiarlas Seidl emitió el sábado un comunicado, publicado por Filmin (plataforma que distribuye la obra en España) y del que se hizo eco el Festival de San Sebastián en redes sociales.

#70SSIFF Ulrich Seidl cancela su visita para presentar "Sparta" en Sección Oficial



"...Me he dado cuenta de que mi presencia en podría ensombrecer la recepción de la película. Ahora es el momento de que hable por sí sola"



Comunicado completo:

"Estoy muy agradecido a José Luis Rebordinos por apoyar Sparta desde el principio, a pesar de la presión mediática y de la repentina e inesperada polémica que ha suscitado. Significa mucho para mí. Mi impulso inicial fue ir a San Sebastián y no dejar sola la película en la que mi equipo y yo hemos trabajado durante tantos años. Sin embargo, me he dado cuenta de que mi presencia en la premiere podría ensombrecer la recepción de la película. Ahora es el momento de que la película hable por sí sola".

Imagen de la película 'Sparta' (Filmin)

La alusión a Rebordinos se debe a que, cada vez que los medios le han preguntado por las acusaciones sobre Seidl y Sparta, el director del Festival siempre ha resaltado que en el Zinemaldia solo juzgan películas y que sus pases solo puede suspenderlos un juez si halla indicios de un hecho delictivo en una obra. Se da la circunstancia de que, por todas estas cuestiones, el Festival de Toronto optó por retirar Sparta de su programación.

Entre otros aspectos, Der Spiegel publicaba a primeros de septiembre que a los menores de entre nueve y 16 años que participaron en el rodaje, acontecido en 2018 y 2019 en Rumanía, no se les informó del tema de fondo de la historia (la pedofilia) y que estuvieron expuestos a violencia y desnudez sin tener preparación.

Un primer comunicado

Seidl, responsable de Import/Export, Safari o Rimini (vinculada con Sparta al referirse a la imposibilidad de escapar del pasado y al dolor que entraña encontrarse con uno mismo), ya lanzó un primer comunicado por lo expuesto por Der Spiegel. "Descripciones incorrectas, rumores y acontecimientos en el rodaje de Sparta sacados de contexto han sido transformadas en un retrato manipulado que no corresponde con los hechos. Los periodistas, sin molestarse en tener en cuenta la propia película, desacreditan mis métodos de trabajo y me atribuyen intenciones que no pueden estar más lejos de la realidad", comenzaba el texto.

"Basada en una historia real, la película sigue a Ewald, que dejó atrás Austria para irse a Rumanía muchos años atrás. Ahora, con 40 y pico de años, busca un nuevo comienzo. Deja la relación con su novia y se muda a un lugar remoto de su país. Allí, con un grupo de jóvenes de la zona, transforma una escuela arruinada en una fortaleza (...) Pero Ewald se ve confrontado a una verdad que lleva tiempo reprimiendo, un hecho que ni los niños ni el resto de la gente sospecha. Por dentro, lucha en secreto contra sus instintos pedófilos", explicaba Seidl para poner en contexto acerca de Sparta.

El austriaco añadía en otro párrafo del comunicado que "al contrario de lo que sugiere el artículo, mis películas no son el producto de la manipulación de actores, de tergiversar la película ante ellos, y mucho menos de someterles a abusos".

"El rodaje se extendió durante más de un año. Si los padres hubieran tenido objeciones sobre el rodaje o sobre cómo tratamos a sus hijos, o si los niños se hubieran sentido incómodos con nosotros, no habrían seguido colaborando con nosotros tanto tiempo", sigue aclarando Seidl.

"Ningún niño fue grabado desnudo ni en ninguna situación, pose o contexto sexual. Ninguna escena de este calibre fue en ningún caso mi intención ni fue filmada. Durante el rodaje no cruzamos en ningún momento los límites éticos y morales", resaltaba Seidl.

