[San Sebastián 2021] María Valverde sufrió de lo lindo con 'Distancia de rescate': "Tenía que ir al oftalmólogo todas las semanas y pillé piojos el primer día"

Desde la directora Claudia Llosa a la guionista y escritora Samantha Schweblin, Distancia de rescate es un all star del cine latino. ¿Cómo llegas al proyecto?

A través de la actriz y directora Mélanie Laurent, con la que ya había trabajado. Me preguntó si podía darle mi teléfono a Claudia. Y empezamos a hacer pruebas por Skype mientras yo estaba en China con mi marido [el director de orquesta Gustavo Dudamel], que me daba la réplica.

En la primera escena del filme te arrastran por el barro del campo chileno… ¿Fue todo el rodaje así de duro?

Sufrí un poquito, pero estaba entregada al proyecto. Lo peor fue llevar unas lentillas gigantes, que me hicieron ir al oftalmólogo cada semana. Después no lo pasé bien con los insectos, que me persiguieron todo el rodaje. Todos los insectos. El primer día pillé piojos, no te digo más.

Supongo que Fuimos canciones, de Juana Macías, una comedia romántica sobre treintañeras madrileñas en apuros, fue más sencilla de rodar…

No creas. El rodaje fue muy complejo, porque estábamos en mitad de la pandemia. Y sacar luz de esa tensión era muy complicado.

China, Chile, Madrid… Pero estamos haciendo una videollamada y tú estás en Los Ángeles: ¿te nos mudas allí definitivamente?

Mi vida es un Tetris. No estoy establecida en ningún sitio, y eso es lo que más me fascina. Me cuesta quedarme quieta. A los 18 ya trabajaba en Italia. Siento que necesito experimentar y vivir y conocer. He sido una turista demasiado tiempo.

Última parada. ¿Qué queda de esa Babi que vivía en Barcelona y te lanzó a la fama con 3MSC?

Uf… Babi es algo tan diferente… ¡Fue hace diez años! La veo con mucho cariño. Son películas que te marcan. Es maravilloso haber participado en una película que ha significado (y significa) tanto para tantas personas.