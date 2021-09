[San Sebastián 2021] 'Earwig', un impresionante rompecabezas que te dejará con más preguntas que 'Coherence', 'Donnie Darko' o cualquier película de Nolan

Muchas veces cuando uno acude a un festival de cine es porque cree haberlo visto ya todo. Uno va con la seguridad de que allí saldrán muchas de las grandes películas de temporada, otras que levantaran más de una ampolla y luego todas las demás que pasarán sin pena ni gloria. Pero existe una cuarta categoría, capaz de aunar las dos primeras, desde luego no la última y de paso dejarte con una sensación sobrecogedora: la de sentir que estás ante algo jamás visto, pero que a la vez resulta vagamente familiar.

Ya desde los créditos, impresos al estilo de las películas de los años 30 y 40 y acompañados de la inquietante música que acompaña a lo largo de todo el filme, uno sabe que esta ante algo diferente. Una larga secuencia que podría parecer unos créditos cualquiera pero que sin embargo ya sirven para introducir al espectador en esa atmósfera de ensoñación y misterio.

Lucile Hadzihalilovic nos invita a caer sobre la madriguera y dentro encontramos a una pequeña niña a la que un hombre coloca sobre una silla en una lúgubre habitación. No es un dentista, pero parece tener un cuidadoso juego de moldes con dentaduras y un enrevesado mecanismo para extraer un misterioso líquido que verter sobre los moldes.

Fotograma de 'Earwig' Cinemanía

Pronto descubriremos que la niña se llama Mia (Romane Hemelaers) y sus dientes son de hielo, mientras que el misterioso hombre se llama Albert Scellic (Paul Hilton) y está allí contratado por otra persona para ocuparse de cuidar a Mia, a la que también da de comer, vigila e incluso espía cuando está sola en su habitación, ayudándose de su refinada colección de vasos de cristal. El porqué de que ambos estén allí es una incógnita, aunque a través de unas conversaciones de Albert con otra voz al otro lado del teléfono, un hombre en la sombra que da una última orden: preparar a la niña para salir al exterior.

A partir de ahí el relato se bifurca y entran en juego otros dos personajes cuyos caminos seguirán de manera paralela -en el lugar pero, ¿y en el tiempo?- el de Albert y Mia: Celeste (Romola Garaï), una camarera al borde de la muerte después de ser atacada por Albert en un bar, y Laurence (Alex Lawther, al que muchos identificarán por el James de The End of the F***ing World), un joven que le asistirá durante su estancia en el hospital.

Tan sorprendente como divisiva

Dicen que el público es soberano, pero el que asistía a la presentación de Earwig -con la presencia de su directora, su guionista y tres miembros del reparto- dejaba sensaciones encontradas: al estruendoso aplauso -que ya sabemos que no tiene por qué significar nada- le sucedía un murmullo generalizado y más de un comentario entre la incomprensión y la frustración.

Fotograma de 'Earwig' Cinemanía

Y es que habrá quien diga que Earwig es una película lenta, cuando lo que hace es cocerse a fuego lento, dosificando toda su tensión y tomándose su tiempo necesario para desarrollar el misterio. Habrá quien diga que es muy oscura y apenas se ve nada, si bien su estética tenebrista se debe a construir esa atmósfera de relato gótico, y solo en su oscuridad se puede discernir la luz. Y, por último, habrá quien diga que es críptica, que no se entiende.

Y puede que lleven razón, que Earwig sea un gran rompecabezas con más preguntas que respuestas, como en su día lo fue Donnie Darko, Coherence o casi cualquier película de Christopher Nolan. La recomendación: coger las pocas pistas que la película ofrece y a partir de ahí dejarse llevar por sus apabullantes imágenes y su lírica melodía. Solo abandonando toda lógica podrá llegar uno más allá de la madriguera de Hadzihalilovic y entrar en el País de las Maravillas.