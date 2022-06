Samuel L. Jackson prefiere seguir siendo Nick Fury a ganar un Oscar

Secret Invasion es una de las múltiples series de Marvel Studios que hay ahora mismo en marcha, y resulta especialmente interesante. Más allá de reclutar para el MCU actrices como Emilia Clarke y Olivia Colman, se trata de la continuación de ciertos conflictos esbozados en Capitana Marvel, requiriendo que vuelvan los personajes de Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Ben Mendelsohn como el Skrull Talos y… sí, Samuel L. Jackson como Nick Fury. De hecho Secret Invasion apunta a ser una serie donde Jackson sea el principal protagonista, haciendo honor a un personaje que lleva ya una década en la franquicia.

El veterano actor está encantado de pasar tanto tiempo como el responsable de la Iniciativa Vengadora, aunque cabe preguntarse si ver cómo su larga carrera ha conducido a papeles tan abocados al cine de entretenimiento le produce algún conflicto. Respuesta: en absoluto. Jackson acaba de ser entrevistado por Los Angeles Times, y asegurado que prefiere hacer películas de Marvel que hagan miles de dólares antes que perseguir el Oscar. “Por mucho que debiera estar harto de ello o que pueda pensar ‘debería haber ganado un Oscar por esto y no sucedió’, una vez lo superé hace muchos años no ha sido un problema para mí”.

Jackson ha ido bastante a la gala de los Oscar, pero normalmente en calidad de presentador... y solo ha llegado a ganar un premio honorífico. “Siempre me divierte ir a los Oscar. Siempre me hace ilusión recibir una cesta de regalos por ser presentador. Luego los reparto entre mi familia", bromea. El actor de Django desencadenado, así las cosas, está conforme con el rumbo que ha tomado su trayectoria. “Nunca quise dejar que los Oscar fueran una medida de mi éxito o fracaso como actor. Mi vara para medir el éxito es la felicidad. ¿Estoy satisfecho con lo que hago?”, reflexiona. “No voy a hacer películas que persigan estatuillas. Ya sabes, ‘si haces esta película ganarás un Oscar’”.

“No, gracias, prefiero ser Nick Fury. O divertirme como Mace Windu con un sable láser en la mano”. Esto no quita que Jackson crea que Hollywood le debe un par de Oscar, claro. El actor cree que debería haberlo ganado cuando le nominaron por Pulp Fiction. En aquella ceremonia se enfrentaba con Gary Sinise por Forrest Gump, Paul Scofield por Quiz Show: El dilema, Chazz Palminteri por Balas sobre Broadway y Martin Landau por Ed Wood, que obtuvo la victoria. Jackson considera, asimismo, que debería haberlo ganado años antes por Fiebre salvaje de Spike Lee, aunque en esta ocasión ni siquiera le nominaron.

Jackson también ha llegado a ser candidato al Globo de Oro por Jackie Brown y Tiempo de matar, sin conseguirlo nunca. Esos tiempos han quedado atrás, y al actor le parece bien renunciar a papeles de postín si eso significa películas “que a la gente le gusta ver para distraerse”. “Este es el tipo de actor que elegí ser y estoy bien con ello. Es lo que soy. Soy el tipo que dice las líneas que la gente lleva en las camisetas. Hay actores con toda una carrera de la que nadie puede recordar una línea. La gente va a ver mis películas para disfrutar de lo loco que puedo ser o de cuántas veces digo ‘hijo de puta’. Lo que sea que les lleve a las butacas”.

Con el recuerdo de aquel icónico “I Have Had It With These Motherfucking Snakes On This Motherfucking Plane!" que gritaba en Serpientes en el avión y se hizo viral, Jackson está feliz con cómo le van las cosas. Lo bastante feliz como para seguir encarnando a Nick Fury otros diez años, parece.

