Samuel L. Jackson: "Los Oscar premian a los negros por interpretar a gente horrible"

Durante la última ceremonia de los Oscar, Hollywood saldó su deuda con Samuel L. Jackson y le entregó un premio honorífico. Homenajeaba así la carrera de un intérprete prolífico y tremendamente querido por el público, cuyo nombre nunca ha perdido fama ni carisma en el cine comercial. Recientemente Los Angeles Times entrevistó a Jackson, y el actor de Serpientes en el avión pudo reflexionar largo y tendido sobre qué significan los Oscar, asegurando que nunca en su carrera han servido como brújula para aceptar papeles. De hecho, revela que prefiere interpretar a Nick Fury en el MCU o a Mace Windu en Star Wars antes que preocuparse de que sus elecciones traigan una nominación.

En la entrevista Jackson rememoró la única vez que estuvo nominado, en 1995 por Pulp Fiction. Entonces el premio a Mejor actor secundario fue para Martin Landau por Ed Wood. “Cuando Martin Landau recibió el premio me dijeron ‘vamos, Sam. Martin ha sido nominado muchas veces, no te preocupes, ya llegará tu momento’. ¿Perdón? No sabía que funcionaba así. Pensaba que lo que premiaban era la actuación”. Jackson sabe que no es exactamente así: “Eso es lo que estamos celebrando, las grandes movidas que pasan en Hollywood. Mejor actor, mejor actriz… eso es una mierda".

Pese a su desinterés en los Oscar, Jackson parece haber examinado la cuestión antes de decidir que no son para él. También considera que, por ciertos roles elegidos, ha estado varias veces cerca de obtener la estatuilla aunque no le llegaran a nominar. En este ámbito cuenta buena parte de sus colaboraciones con Quentin Tarantino: “Todo lo que he hecho para Quentin me ha conducido a tener opciones, desde Jackie Brown hasta Los odiosos ocho y Django desencadenado”. En esta última tenía un papel secundario tremendamente desagradable, Stephen: el mayordomo de Leonardo DiCaprio, que odiaba a los negros tanto como su amo.

“Probablemente mi mejor oportunidad fue Django, porque es el personaje más malvado que ha interpretado y generalmente premian a los negros por interpretar gente horrenda”, sugiere. Pero los Oscar no dejan de ser “un concurso de popularidad” que no suele tener en cuenta la vocación del cine como entretenimiento. “Esta es la noche en la que Hollywood celebra el puto Hollywood”, insiste, y cree saber a qué se debe su baja popularidad en los últimos años. “Eso que solíamos ver cuando yo era joven, preguntándome qué decir cuando me tocara, era el glamour, la extravagancia, la mística de Hollywood. Algo de eso ha desaparecido”.

“Hay estrellas de cine que son influencers, gente que lo cuenta todo, que sabemos todo de ellos. Pero debería seguir siendo una celebración de que has hecho algo genial. Sigo diciendo que debería haber un premio para la película que más dinero haya ganado”, concluye.

