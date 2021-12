Samantha Hudson: "Pepe Viyuela es lo más travesti de mi especial navideño"

Esta Navidad, las mejores risas y la comedia aterrizan en Atresplayer. La plataforma de Atresmedia estrena el próximo 19 de diciembre un especial navideño protagonizado por la icónica Samantha Hudson. Una producción que entremezcla la ficción y la realidad para traernos un nuevo éxito bajo la producción de los Javis y la realización de Alejandro Marin (director de Maricón Perdido).

Disfruta de nuestra entrevista en vídeo en la que hablamos con la actriz, cantante y nueva voz de la Generación Z por el estreno de su cuento Una Navidad con Samantha Hudson. "Esta es la efigie y la representación de todo aquello con lo que se me relaciona, en un intento de denostarme, y de todo aquello en lo que espero no convertirme jamás". Una delirante adaptación del clásico literario de Charles Dickens, en el que Hudson se sitúa en el papel protagonista.

Samantha Hudson también nos habla de cómo ha sido el trabajo junto a Arturo Valls (del que lleva tatuado su nombre), Amaia Romero, Victoria Martín, Paco Clavel, Supremme De Luxe o Pepe Viyuela, al que señala como "lo más travesti del especial".

Una Navidad diferente

“Siempre he sido mocatriz, pero no me daban trabajo de ninguna de las tres cosas. Ahora, las leyes del mercado se han dignado a dejar de ultrajar a esta tía buena que tienes delante”, destaca la actriz sobre esta producción, que también compara con algunos precedentes. “¿Cuántos especiales navideños han hecho con maricones? Aunque bueno, Raphael y Mariah Carey son dignas rivales”.

En la actualidad, la artista triunfa con sus canciones Por España para la película ¡Corten! (de la que ella forma parte del elenco) y Dulce y Bautizada, con un videoclip repleto de guiños a Chicas Malas. Anteriormente, también veíamos a Hudson en un pequeño papel en Veneno y próximamente aparecerá en Rainbow, el nuevo filme de Paco León.

"Yo no sé si este especial va a derribar barreras, yo lo único que quiero es que me vea mi madre", señala una divertidísima Hudson. Su camino al estrellato no ha hecho más que comenzar. ¡No te pierdas la entrevista al completo sobre estas líneas!

