Sam Raimi rodó 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' sin ni siquiera haber visto 'Bruja Escarlata y Visión'

El multiverso de Marvel es infinito y alberga muchas incógnitas, pero quizá la mayor de ellas nos la haya dejado Sam Raimi. El otrora director de Spider-Man era el encargado de llevar a la gran pantalla la secuela de Doctor Strange en un momento clave del MCU, tras el final de los Vengadores con Vengadores: Endgame y una reconstrucción palpable a través de nuevas películas como Spider-Man: No Way Home y sobre todo las series de Disney+ como Falcon y el soldado de invierno, Loki o Bruja Escarlata y Visión.

Es esta última la que ha cobrado vital importancia con Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), ahora convertida en la Bruja Escarlata, era un personaje fundamental. Cualquiera diría que para preparar una película de tanta dimensión y enmarcada dentro de algo tan cuadriculado como el MCU, cabría esperar que el director hubiera visto lo que había sido de Wanda antes de reencontrarse con Strange. Pero Sam Raimi no lo veía así.

De hecho, el director acometió el rodaje de Doctor Strange en el multiverso de la locura sin ni siquiera haber visto un solo episodio de Burja Escarlata y Visión: "Ni siquiera he visto todo WandaVision; sólo he visto momentos clave de algunos episodios que me han dicho que tienen un impacto directo en nuestro argumento", admitía el cineasta en una reciente entrevista.

Y es que con la pandemia de por medio, tanto cambio de fecha de estreno y demás reprogramaciones, el director ni siquiera había tenido tiempo de dejarse caer por West View: "No estoy muy seguro de cuál era el calendario de WandaVision ni de cómo cambió. Sólo sé que a mitad de camino, o tal vez a tres cuartas partes de nuestro proceso de escritura, escuché por primera vez sobre este programa que estaban haciendo y que tendríamos que seguirlo".

Sea como fuere, Raimi se las ingenió para rodar la película con la ayuda de Benedict Cumberbatch (quien suponemos sí habría visto la serie), la propia Elizabeth Olsen y gracias también al resto del equipo. La película llega a los cines este viernes 6 de mayo y ahora el gran misterio no estará solo en el multiverso, sino también en comprobar cómo se las pudo apañar Raimi para hacer la película sin ni siquiera haber visto la serie.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.