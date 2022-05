Sam Raimi asegura que está en marcha una secuela de ‘Darkman’

Spider-Man no fue la primera película de superhéroes que dirigió Sam Raimi. Quien hoy firma Doctor Strange en el multiverso de la locura, envuelto en críticas fantásticas y con la promesa de un taquillazo de órdago, ha sido siempre un fan irredento de las viñetas, y por eso tenía la obsesión de rodar una adaptación ya a finales de los años 80, cuando triunfaba en círculos selectos con la saga Posesión infernal. Fue entonces cuando se le metió entre ceja y ceja hacer una película sobre el Fantasma, pero no consiguió adquirir los derechos. De ahí que, en lugar de rendirse, decidiera inventarse su propio superhéroe. Así nació Darkman.

Darkman se estrenó en 1990 protagonizada por Liam Neeson y Frances McDormand. Neeson interpretaba a un torturado científico capaz de metamorfosearse pero obligado a llevar un aspecto desfigurado cuando no lo hacía, vinculándose su trágica historia con los monstruos de Universal. Estudio que, precisamente, auspiciaba la película, y que pensaba en desarrollar toda una franquicia si Darkman triunfaba. No lo hizo del todo, así que ni Raimi ni los actores originales repitieron cuando se planeó una serie abortada y se lanzaron dos secuelas directas al vídeo, El regreso de Durant y Muere, Darkman, muere. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero en Universal podrían habérselo pensado mejor.

Entrevistado en The Wrap por la secuela de Doctor Strange, Raimi ha revelado que la major está interesada en una nueva secuela de Darkman, destinada a los cines y con amplio presupuesto. “Sí, Universal está hablando sobre una secuela de Darkman. Hay un productor asociado”, cuenta. Darkman, convertido en un clásico de culto, allanó el camino para que Raimi dirigiera años después su trilogía de Spider-Man, de modo que lo suyo sería que el firmante de Arrástrame al infierno también se hiciera cargo de esta nueva entrega. No es algo que descarte, pero el proyecto aún está en una fase muy prematura. “Todavía no sé nada de la historia, he estado muy ocupado con Doctor Strange. Pero creo que es genial”.

Si la nueva Darkman sale adelante, otro interrogante más allá de la presencia de Raimi es si volvería Neeson. Su personaje fue interpretado por Arnold Vosloo en las secuelas. “No sé si lo haría, pero sería increíble”, comenta Raimi. Anteriormente Neeson ha dejado caer que no le importaría retomar el personaje, así que la cuarta entrega de Darkman podría estar más cerca de lo que creemos.

