Sam Elliott se disculpa por sus ataques a 'El poder del perro'

Hasta hace un mes, muchos cinéfilos conocían a Sam Elliott por haber sido el narrador de El gran Lebowski. Desde la temporada pre-Oscar, sin embargo, el actor ha saltado a los titulares por haber criticado El poder del perro, la película que le daría la estatuilla a Jane Campion, con argumentos tirando a homófobos.

Sin embargo, ahora Elliott ha decidido matizar sus palabras. "No me expresé muy bien sobre el tema. No supe expresarme", ha comentado el actor a Deadline. "Y dije algunas cosas que hirieron a la gente, y me siento muy mal por ello". Elliott insistió en que quería extender sus disculpas a todo el reparto del filme, "y, en especial, a Benedict Cumberbatch".

"La comunidad gay ha sido increíble conmigo durante mi carrera", prosigue Elliott. "Y quiero decir en toda mi carrera, desde antes de que empezara a trabajar en esta ciudad. Amigos de todos los niveles y en cada tipo de trabajo que conservo hasta hoy. Siento haber ofendido a esos amigos y a gente a la que quiero, y a cualquier otra persona, por las palabras que usé", remacha.

Con una larga carrera llena de westerns, Elliott describió El poder del perro como "un pedazo de mierda" llena de "alusiones a la homosexualidad". Además, criticó a Jane Campion por haber abordado el género habiendo nacido en Nueva Zelanda: "¿Qué coño sabe esa mujer de ahí abajo del Oeste americano?". La cineasta respondió a sus acusaciones apuntando a su combinación de "misoginia, xenofobia y homofobia", señalando que Elliott "no es un cowboy, sino un actor".

