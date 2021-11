Generalmente, las ceremonias de inauguración de estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood son festivales de parabienes y palmaditas en la espalda, tanto por parte del homenajeado como de los colegas que le hacen los honores. Salma Hayek, en cambio, ha preferido tirar por otra vía al descubrir la suya.

El viernes 19 de noviembre, la actriz de Traffic y Eternals destapó su baldosa conmemorativa. Y, para celebrarlo, desgranó en su discurso el recuerdo de varias agresiones racistas y machistas sufridas en la Meca del Cine. Empezando por una especialmente terrorífica en la que un hombre la persiguió con un cuchillo.

"Unas amigas habían venido aquí desde México, y me pidieron que las llevara a dar un paseo por Hollywood Boulevard", recordó Hayek. "Andábamos por la calle cuando un hombre pobre tirado en el suelo, muy hecho polvo, me dijo algo que no me atrevo a repetir. Le ignoré y seguí caminando".

El sujeto en cuestión, prosiguió la actriz, se tomó a mal que ella le ignorase: "Sacó un cuchillo y empezó a seguirnos, mejor dicho, a seguirme, tratando de apuñalarme"

Salma Hayek continuó su relato explicando cómo sus amigas y ella tuvieron que huir a la carrera, bulevar abajo, rodeadas de gente que ignoró sus gritos pidiendo que llamasen a la policía. "Al rato, nos refugiamos en una tienda, porque estábamos asustadísimas", contó. "Saltamos detrás del mostrador, yo cogí un bastón y tuve que usarlo para mantener [al agresor] a raya".

La actriz insistió en que lo más aterrador de la experiencia fue la falta de socorro por parte de la gente que presenciaba el altercado. Los únicos que se decidieron a ayudarla fueron dos hombres que resultaron ser miembros del club de moteros Ángeles del Infierno, y que desarmaron al sujeto antes de que el incidente se volviese trágico.

"Os cuento esto porque es lo que recuerdo cada vez que pienso en Hollywood Boulevard", añadió Hayek, indicando que su pensamiento al volver a casa fue: "¿Qué estoy haciendo aquí, si nadie me quiere?". Porque, detalla, la sensación de desprecio que la invadió fue a sumarse a otros incidentes que la habían hecho sentirse como una extraña en EE UU y la industria del cine.

Así, Salma Hayek recordó gritos de "¡mexicana, vuélvete a tu país!" recibidos en un cine, o los comentarios de ejecutivos de estudio que le 'aconsejaban': "¿Por qué no te vuelves y haces telenovelas? Nunca vas a encontrar trabajo aquí".

Afortunadamente, Hayek hizo caso omiso de ese consejo tan poco inspirado, ni dejó que las agresiones la amilanasen. Vista su carrera, podemos decir que hizo bien, ¿verdad?