Salma Hayek desvela su terrible experiencia enferma de COVID-19: "Le dije al médico que prefería morir en casa"

Salma Hayek se suma a la lista de estrellas que han querido compartir su batalla contra la COVID-19, llegando a asegurar que, en determinado momento, pensó que no sobreviviría. En una entrevista para Variety (vía EW), ha contado que este último año ha estado recuperándose tras dar positivo por coronavirus en los primeros meses de pandemia.

Tal y como ha desvelado a la publicación norteamericana, ha preferido mantener esta experiencia enferma del virus en secreto hasta ahora. Según explica, su condición fue empeorando y llegó a un punto en el que tuvieron que ponerle oxígeno y se pasó siete semanas aislada en un cuarto de su casa. "Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal", afirma: "Le dije: 'No, gracias. Prefiero morir en casa".

Aunque la actriz volvió a trabajar rápidamente tras recuperarse de la COVID, asegura que aún no ha recuperado toda la energía que solía tener. "Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver al trabajo", asegura sobre la producción de House of Gucci, en el que está inmersa: "Empecé haciendo Zooms en determinado momento, pero solo podía hacer algunos porque me cansaba".

Hayek tiene ahora un 2021 cargado de proyectos. Además del rodaje del filme de Ridley Scott, la mexicana se prepara para el estreno de El otro guardaespaldas 2, secuela de la película de acción de 2017 con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson. Además, en otoño la veremos debutar en el Universo Marvel con Eternals.