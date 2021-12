Sally Ann Howes, heroína de 'Chitty Chitty Bang Bang', muere a los 91 años

Sally Ann Howes, veterana actriz conocida por su papel coprotagonista en Chitty Chitty Bang Bang, falleció el domingo a los 91 años, según ha comunicado el diario The Times (vía The Hollywood Reporter). De momento no se conoce la causa de su muerte.

Nacida en Londres en 1930, dentro de una familia dedicada al music hall, Howes comenzó su carrera en el seno de dos estudios clásicos del cine británico: las productoras Ealing y Rank. Durante esta etapa, intervino en Anna Karenina (1948) junto a Vivien Leigh y Ralph Richardson.

En 1958, la actriz viajó a EE UU para sustituir a Julie Andrews como protagonista de la versión escénica de My Fair Lady. Ese fue el comienzo de una larga carrera en Broadway que la llevó a actuar en musicales como La leyenda de la ciudad sin nombre, Camelot, Sonrisas y lágrimas y Brigadoon. Su trabajo en este último show le procuró un premio Tony en 1963.

En 1968, Sally Ann Howes estrenó su película más célebre, Chitty Chitty Bang Bang. El nombre de su personaje, Truly Scrumptious (es decir, "Realmente Sabrosa") delataba que la historia del coche volador había sido creada por Ian Fleming, el autor literario de James Bond, quien la elaboró a partir de los cuentos que inventaba para su hijo. Del guion del filme se encargó otro ingenio con doble filo: el de Roald Dahl (Charlie y la fábrica de chocolate).

Pese a que no tardó en ser aclamada como un clásico del cine infantil, Chitty Chitty Bang Bang no logró recuperar su presupuesto en taquilla. Y tampoco logró consolidar a Sally Ann Howes como estrella de cine: en los años posteriores, la actriz siguió con su carrera en Broadway, dejándose ver tan solo en series de TV como Misión: Imposible, El virginiano y Marcus Welby, doctor en medicina.

El último papel cinematográfico de Sally Ann Howes tuvo lugar en la película de terror El barco de la muerte (1980). La actriz se despidió de la TV en 1992 con la miniserie Secrets.