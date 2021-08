10 años después, Ryan Reynolds y Blake Lively continúan demostrando el amor patente entre ambos. La pareja es una de las más estables del Hollywood actual, quien no duda en todo momento en compartir sus grandes momentos con sus seguidores. Por ello, su aniversario ha sido el motivo ideal para recrear su primera cita, ante los ojos de todos.

"10 años después, todavía seguimos celebrando nuestra 'primera cita', pero con unos zapatos mucho más cómodos", señalaba Reynolds en sus stories, quien poco después tenía que volver a compartir una instantánea ante su 'gazapo' inicial. "Publico esto otra vez porque antes corté los bonitos pendientes de mi mujer. Ella me entrenó mejor que eso. Perdón si he decepcionado a alguien". Acto seguido el canadiense publicaba una imagen en el restaurante en el que se conocieron...

Ryan Reynolds y Blake Lively recrean su primera cita, 10 años después Cinemanía

"Si no hubiera sido por este lugar. Nosotros no estaríamos juntos. No es broma. Ningún restaurante significa más para nosotros", declaraba Reynolds. Posteriormente, ambos se introducían en las cocinas del mágico emplazamiento, que provocó que podamos disfrutar de los mejores troleos en la actualidad. Y es que la pareja ha demostrado en multitud de ocasiones su lado más divertido.

Reynols y Lively en la cocina el restaurante Cinemanía | INSTAGRAM DE BLAKE LIVELY

Reynolds conocía a Lively en 2011 en el rodaje de Linterna Verde, después de su matrimonio fallido con Scarlett Johansson. En la actualidad, los intérpretes tienen tres hijos y mantienen una ajetreada vida entre rodajes. Lively ha tenido papeles más espaciados en el tiempo, pero muy recordados por el público, en Un pequeño favor o Infierno Azul, mientras que Reynolds aparecerá próximamente en Free Guy.

Así mismo, el canadiense también ha trabajado en Red Notice, The Adam Project o Spirited, que llegarán antes de la tercera entrega de Deadpool. Desde luego, la pareja no tiene tiempo de aburrirse.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.