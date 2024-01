Ryan Reynolds, y el perrito Dogpool, anuncian el fin del rodaje de 'Deadpool 3'

No sabemos si la tercera entrega de Deadpool será la mejor, pero lo que sí es seguro es que tendrá las mayores presencias estelares de la saga hasta ahora. Y es que para celebrar el ingreso oficial del mercenario bocazas, nuevamente interpretado por Ryan Reynolds, en el Universo Cinematográfico de Marvel tendremos a Hugh Jackman encarnando, siete años después de su despedida con la estupenda Logan, a Lobezno de los X-Men. Y, además, Jennifer Garner recupera su rol de Elektra, 19 años después de su película en solitario y 21 desde su primera aparición en Daredevil protagonizada por Ben Affleck. Casi nada.

Pero todavía falta un tercer actor, muy peculiar, para completar el genial trío de estrellas invitadas, y este sería Dogpool. Un pequeño perro de la raza carlino y uno de los pocos superhéroes caninos de Marvel.

Dirigida por Shawn Levy, gran amigo de Reynolds, y con quien ya ha trabajado en Free Guy y El proyecto Adam, junto a ellos también estará Morena Baccarin repitiendo como Vanessa, la novia de Wade Wilson, alias Deadpool, y Brianna Hildebrand en el papel de la mutante Negasonic Teenage Warhead.

El caso es que después de un largo rodaje, debido al parón causado por la huelga de actores y guionistas que paralizó Hollywood el pasado año, al fin Reynolds ha anunciado a través de las redes sociales que la película ha finalizado su rodaje, aunque todavía le faltan unos meses de arduo trabajo de posproducción y efectos visuales antes de su estreno en las pantallas.

"El traje oculta sangre. Y también sudor... Pero hoy, con Deadpool terminando, sobre todo lágrimas. Un enorme y eterno gracias al reparto y equipo de nuestra película que han batallado viento, lluvia, huelgas y a @thehughjackman... Todo bajo el leal liderazgo de @slevydirect (Shawn Levy el director). He podido hacer una película con mis más cercanos colegas y esto no ocurre con frecuencia. Nos vemos el 26 de julio", ha escrito un emocionado Ryan Reynolds en Instagram junto a una imagen, como no podía ser menos, de su entrepierna y sin olvidarse de enviarle una pulla a su compañero Jackman.

Y luego tenemos otra imagen y texto, la del perro Dogpool, en realidad interpretado por una perrita británica llamada Peggy. ¿Tendrá Dogpool superpoderes reales y sabrá escribir y publicar en redes sociales? Bueno, prosiguiendo con la broma, vamos con el mensaje que nos ha dejado el animalito.

"¡He terminado mi primera película! Nos hemos dejado la piel pero ha valido la pena. Todos en el set han sido de lo más profesionales, especialmente Shawn Levy y Hugh Jackman. Y un gran y superheroico guau-guau-GUAU para todo el equipo. No importa el desafío, habéis estado a la altura y hacer que pareciera fácil. No cambiaría nada. Excepto quizás a una persona con la que fue un poco difícil de tratar. Pero no os preocupéis, le he perdonado. Incluso le he dejado un regalo muy especial, personal y calentito, en su caravana".

Y ya nos lo avanzaba Reynolds en su publicación, el estreno en cines de Deadpool 3 está previsto para el 26 de julio, y sin escatimarnos sus habituales dosis de gore, violencia y humor políticamente incorrecto.

