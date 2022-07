Ryan Reynolds felicita el cumpleaños a Will Ferrell homenajeando 'Hermanos por pelotas'

Más allá de sus apariciones en pantalla, en los últimos tiempos Ryan Reynolds y Will Ferrell han compuesto un gran tándem cómico, exprimiendo una química de la que disfrutar en redes sociales. El año pasado lograron que una versión conjunta de Grace Kelly de Mika se hiciera viral, y hace pocos meses se marcaron otra hilarante performance en la televisión. Uno había sido invitado a Jimmy Kimmel Live!, otro a The Tonight Show, y a última hora decidieron cambiar sus puestos de forma que tuvieran que responder las preguntas de Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon destinadas al otro. Todo lo cual trasluce, en fin, una calurosa amistad, que acaba de ser festejada en honor al cumpleaños de Ferrell.

El actor de El reportero cumple 55 años y Reynolds ha querido felicitarle de un modo, sobre el papel, muy emotivo: grabar un vídeo en TikTok donde aparezca cantando Por ti volaré de Andrea Bocelli. La elección no es caprichosa, pues remite evidentemente al memorable final de Hermanos por pelotas donde Brennan (Ferrell) interpretaba en español chapurreado y junto a la batería de su hermanastro Dale (John C. Reilly) una peculiar versión del tema. La comedia que Adam McKay estrenó en 2008 es uno de los títulos más populares de Ferrell, pero de cara a grabar el vídeo Reynolds se ha topado con un problema: no tiene ni idea de cómo cantar en español, y se ha quedado callado sin saber cuándo empezar.

El vídeo, por tanto, se limita a un Reynolds sonriente pero incómodo que busca el momento donde entrar a cantar, sin tenerlo claro. Todo junto a un rótulo, Feliz cumpleaños, Will Ferrell, que remata lo ocurrente de la felicitación. Puedes ver el vídeo bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.