Ryan Reynolds desvela que Blake Lively no sale en los créditos de 'Deadpool' por culpa del sexismo en Hollywood

Blake Lively y Ryan Reynolds forman desde hace años uno de los matrimonios más consolidados y queridos de Hollywood. Con sus troleos en redes sociales y su química en la alfombra roja, la pareja se ha convertido en una de las más seguidas de la Meca del cine. Y, al parecer, tal y como ha desvelado ahora Ryan Reynolds, también se les da de maravilla colaborar como guionistas.

En una entrevista para SirusXM (vía Indie Wire), el canadiense, que acaba de estrenar Free Guy, ha contado que el secreto de su éxito como guionista (ha firmado Deadpool 2) es su mujer, aunque aún no ha tenido el reconocimiento que merece. "Me ha ayudado muchísimo en Deadpool y en todas las películas que han sido un gran éxito, siempre ha puesto muchos ladrillos en esa pared", ha asegurado el actor.

Reynolds ha insistido en que sus mejores contribuciones como guionista son a menudo obra de Lively: "Tiene mucho talento. Hay libretos sobresalientes que he hecho que realmente eran de Blake; Blake llegaba, me cogía el teclado y decía: '¿Y esto?'. Y yo respondía: 'Es genial".

El actor ha explicado que sí ha hablado con directores y productores sobre el trabajo de Lively en sus libretos, y estos han optado por no acreditarla. "Tal vez sea porque hay un sexismo intrínseco en la industria", ha afirmado el canadiense: "Lo he dicho muchas veces: 'Ella ha escrito esto, Blake lo ha escrito, no yo. Ha sido ella'. Y ellos, más tarde, repiten la historia como: 'Lo escribí yo".

Reynolds se prepara ahora para la tercera entrega de Deadpool, la primera con Disney al frente y cuyo rodaje podría arrancar el año que viene, tal y como ha contado a Collider. "Estamos desarrollándola activamente", ha asegurado. ¿Estará Lively echándole una mano? Si es así, esperamos que esta vez la actriz reciba el reconocimiento que merece.

