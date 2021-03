Blake Lively sigue molesta por no haber conocido a Brad Pitt en 'Deadpool 2'

"La familia que trollea unida, permanece unida" podría ser el lema del matrimonio formado por Blake Lively y Ryan Reynolds. Al actor y la actriz nunca les han dolido prendas en lanzarse pullas, por internet o por el medio que haga falta, y ahora ella nos da un nuevo ejemplo en forma de comentario sobre el rodaje de Deadpool 2. Concretamente, sobre el cameo de Brad Pitt en el filme.

Como recordarás (o no), Pitt tuvo su intervención estelar en Deadpool 2 como Desvanecedor, uno de esos héroes de segunda fila reclutados por el mercenario bocazas para formar el grupo X-Force. Un personaje invisible, para más señas, cuyo rostro solo aparecía cuando estiraba la pata achicharrado por unos cables de alta tensión.

Pues ahora resulta que, no contento con haberle pagado a Brad un café de Starbucks por su trabajo, Reynolds tomó otra clase de medidas cuando su invitado acudió al rodaje. Comentando un post de Instagram con la imagen de Pitt churruscándose, Lively señaló: "Qué extraño: mi marido no me invitó a ir al plató aquel día".

En su momento, Deadpool 2 fue bien acogida tanto por su sentido del humor destroyer como por sus numerosos guiños a los fans de los cómics de Marvel (y de mutantes, en particular). De momento, y que sepamos, el matrimonio de Blake Lively y Ryan Reynolds sigue gozando de buena salud.