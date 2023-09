Ryan Gosling canta un clásico ochentero en esta escena inédita de 'Barbie'

Tras haberse coronado como la película del verano, Barbie piensa seguir dándonos sorpresas. Sin ir más lejos, la película de Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling regresa ahora a las pantallas de EE UU en Imax tras un recorrido triunfal en todo el mundo.

Como aliciente para que el público pague de nuevo su entrada, las proyecciones del filme en este formato incluyen escenas eliminadas y tomas falsas. La mayoría de ellas circulan aún como meros rumores, pero una de ellas (cuyo vídeo ya está circulando por redes sociales) hace preguntarse por qué Gerwig decidió quitarla del montaje final.

¿De qué se trata? Pues del Ken de Gosling marcándose una versión de Girls Just Want To Have Fun, el clásico ochentero de Cindy Lauper. Solo que con unos pocos cambios.

En lugar de repetir aquello de "Las chicas solo quieren divertirse", Ken cambia la letra del tema por Boys Just Wanna Have Fun, lo que nos permite adivinar que la escena ocurría antes de que el muñeco descubriera lo del patriarcado y los caballos. En cuanto su voz, el bailecito de su compañero y la cara de espanto de Margot Robbie... pues mejor verlos para creerlos.

Otras posibles sorpresas de la edición IMAX de Barbie incluyen una parodia de Tiburón protagonizada por Allan (Michael Cera), supuestamente tan graciosa que desarmó a la propia directora. Asimismo, se rumorea acerca de un cameo perdido de Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead, aunque mejor no creerse esto último a pies juntillas por ahora.

Por lo pronto, Barbie puede alardear de haber sido un bombazo financiero con 1.420 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Asimismo, queda por ver su palmarés en la temporada de premios, que tal vez rompa la habitual maldición de las comedias cuando de repartir galardones se trata.

