El rodaje de 'Rust' continuará con Alec Baldwin y ha encontrado sustituta para Halyna Hutchins

El año pasado los productores de Rust, agrupados bajo el sello Rust Movie Productions, anunciaron que iban a reanudar el rodaje de la película homónima. La producción de este western independiente, dirigido por Joel Souza, quedó marcada por la tragedia cuando en octubre de 2021 una pistola que empuñaba Alec Baldwin y creía que era de fogueo hirió a Souza y mató a Halyna Hutchins, directora de fotografía del film. Rust Movie Productions aseguró, entonces, que la película sería terminada en homenaje a Hutchins.

La idea era retomar el trabajo en enero, pero ahora The Hollywood Reporter confirma que esto ocurrirá en la próxima primavera, una vez sea reestructurado el equipo. Los planes coinciden con Baldwin y la armera Hannah Gutiérrez-Reed siendo procesados por dos cargos de homicidio involuntario a manos de la fiscalía de Nuevo México. Los abogados de Baldwin creen que su cliente saldrá fácilmente indemne a causa de un fallo legal detectado en la acusación, pero el proceso también coincide con otra demanda del padre y las hermanas de Hutchins al actor (que también es productor de Rust) por daños emocionales.

La abogada Gloria Allred les representa en una demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Los Ángeles, siendo Allred también quien lleva la acusación, por los mismos motivos, de la supervisora de guion Mamie Mitchell. Al margen de estos procesos legales, que se complementan con muchas más demandas y una investigación en curso sobre las medidas de seguridad del rodaje, Rust Movie Productions quiere seguir adelante, y ya va poniendo a punto un equipo con nuevos y antiguos miembros.

Entre ellos destaca, evidentemente, quien ha sido designada sucesora de Hutchins como directora de fotografía. Ella es Bianca Cline, que ha trabajado tanto en American Horror Story como en la reciente Marcel the Shell with Shoes On, nominada al Oscar a Mejor película de animación. Cline ha revelado que donará su salario a obras benéficas y que cuenta con la “bendición y apoyo” de Matthew Hutchins, viudo de Halyna. Matthew, de hecho, es productor ejecutivo de Rust en esta nueva fase, luego de haber llegado a un acuerdo con la compañía que se extiende al desarrollo de un documental sobre su mujer.

Reorganización

El documental que repasa la trayectoria de Hutchins cuenta con el “pleno apoyo” de Rust Movie Productions y viene liderado por Rachel Mason como directora y Julee Metz como productora principal. “Tanto Mason como Metz eran amigas íntimas de Halyna, y están deseando trabajar con la producción para honrar a su amiga y mostrar la brillantez del talento de Halyna, al tiempo que transmiten lo que su pérdida ha significado para sus colegas y toda la industria del cine”, declaran desde la productora.

Rust, pues, cuenta con la bendición de Matthew Hutchins y en las últimas semanas ha ido incorporando trabajadores a su equipo. Baldwin se mantendrá como actor protagonista teniendo que rodar unas cuantas escenas más, incluyendo aquella que ensayaba cuando sucedió la tragedia. Melina Spadone, abogada de Rust Movie Productions, ha revelado asimismo que dicha escena ha sido reescrita de cara a la reanudación del rodaje, sin dar detalles del modo en que lo ha hecho.

Junto a Baldwin vuelven los demás intérpretes de Rust, destacando Travis Fimmel y Frances Fisher. También regresa, luego de haber sido herido, Joel Souza como director. “Aunque sea algo agridulce, agradezco que un nuevo equipo de producción brillante y dedicado se una al antiguo reparto y equipo para completar lo que Halyna y yo empezamos”, ha declarado Souza. “Todos mis esfuerzos en esta película estarán dedicados a honrar el legado de Halyna y a hacer que se sienta orgullosa. Es un privilegio llevar esto a cabo en su nombre”.

Todos los productores originales retoman su puesto, así como Allan Graft en calidad de coordinador de especialistas, Terese Davis como diseñadora de vestuario, Stacy Lockhart a cargo del maquillaje y Anna Williams de la peluquería. En cambio no vuelven Gutiérrez-Reed como armera ni David Halls como ayudante de producción, en tanto a figuras directamente implicadas en la muerte de Hutchins (mientras la acusación de homicidio involuntario hacia Gutiérrez-Reed tiene mucha peor pinta que la de Baldwin, Halls ya ha recibido una condena menor).

La vinculación de Gutiérrez-Reed no sería necesaria, por otra parte, puesto que Rust Movie Productions se ha comprometido a no utilizar armas de verdad. Por último, otros miembros nuevos del rodaje de Rust son el productor Stephen Marinaccio (Jack Ryan), el productor Grant Hill (socio de Terence Malick en títulos como La delgada línea roja y El árbol de la vida), la diseñadora de producción Christine Brandt (llegada de trabajar con Paul Schrader en El contador de cartas) y la dupla Gary Jensen/Paul Jordan como encargados de la seguridad.

Los productores aseguran haber mejorado los protocolos de seguridad; también que los sindicatos y gremios a los que pertenece cada profesional han dado el visto bueno. Por otra parte, Rust Movie Productions ha recurrido una multa impuesta por la Oficina de Salud y Seguridad de Nuevo México, que le acusaba de haber estado al tanto de los deficientes procedimientos de seguridad, y de mostrar una “indiferencia manifiesta” ante el bienestar del equipo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.