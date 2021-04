Russell Crowe interpretará a Zeus en ‘Thor: Love and Thunder’

A finales del mes pasado se confirmó: Russell Crowe debutará en el Universo de Marvel dentro de Thor: Love and Thunder. Varias imágenes (incluyendo una donde asistía a un partido de rugby en compañía del equipo) así lo atestiguaban, pero entonces no llegó a trascender qué personaje interpretaría. Thor: Love and Thunder, que dirige Taika Waititi luego de hacer lo propio en Thor: Ragnarok, ya cuenta con un reparto tan extenso que era inevitable pensar que el papel de Crowe sería bastante breve, a modo de aparición especial. Se podía intuir, por lo demás, que este papel sería el de un dios asgardiano.

Finalmente parece que sí encarna a un dios, pero que nos equivocamos de mitología. Aunque el universo de Thor esté vinculado al panteón nórdico (con Odín como líder, fallecido en las películas), Thor: Love and Thunder jugueteará con las mitologías para dejar espacio a la griega, y Crowe encarne al regente del Monte Olimpo: Zeus. El actor se habría trasladado a Sidney para interpretarlo, tal y como ha contado durante una entrevista en la radio australiana Joy 94.9. Es una incógnita si lo ha hecho porque Marvel así se lo ha permitido, o estamos frente a otra hilarante filtración en la línea de lo que ocurrió recientemente con Alfred Molina y Spider-Man: No Way Home.

“Voy a coger mi bicicleta para ir a los estudios de Disney-Fox. Sobre las 9:15, seré Zeus. Es para Thor. Es mi último día como Zeus y voy a disfrutarlo”, explicó Crowe. La naturaleza mitológica de su personaje encajaría con el villano que acechará Thor: Love and Thunder, que interpreta Christian Bale y responde al nombre de Gorr, el Carnicero de Dioses. La película de Waititi también cuenta en su reparto con el habitual Chris Hemsworth acompañado de Tessa Thompson, Natalie Portman (cuya Jane Foster es la nueva portadora del Mjolnir) y la plana mayor de los Guardianes de la Galaxia (de Chris Pratt a Dave Bautista pasando por Pom Klementieff o Karen Gillan).

Cabe recordar que esta no sería la primera aparición de Zeus en una película de superhéroes, puesto que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder ya vimos al dios griego en acción con el rostro de Sergi Constance. Thor: Love and Thunder se estrena el 6 de mayo de 2022.