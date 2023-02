Russell Crowe contra los demonios: tráiler de 'El exorcista del Papa', inspirada en el Padre Amorth

Hace casi dos años y medio que se anunció el proyecto, y ahora es realidad. Un thriller de terror del subgénero de exorcismos titulado El exorcista del Papa e inspirada en los casos reales del sacerdote Gabriele Amorth quien, durante mucho tiempo, fue el exorcista oficial del Vaticano y a lo largo de su, digamos, peculiar profesión, llegó a ejercer en unos cien mil exorcismos en los recónditos más insospechados de todo el mundo.

La película la ha dirigido Julius Avery, de Samaritan y Overlord, en sustitución del gaditano Ángel Gómez Hernández (Voces), anunciado como primera elección a finales de 2020. Y quien se mantiene como protagonista principal, encarnando al padre Amorth, es Russell Crowe.

Nuevas luchas contra el Maligno para los aficionados a los casos de posesiones satánicas en las que no faltarán niños implicados, que siempre dan mucho miedo. No en vano El exorcista de William Friedkin sentó cátedra en 1973. De hecho, el mismo Friedkin llegó a realizar y estrenar, en 2017, el documental The Devil and Father Amorth basado en la historia real y las declaraciones del auténtico protagonista. Aunque Amorth, fallecido a los 91 años en septiembre de 2016, no llegó a ver terminado el montaje que el cineasta había hecho sobre su vida y (aterradora) trayectoria. Pero, entre sus comentarios, nos quedamos con el que aseguraba que de los miles de casos en los que había participado, en casi ninguno habría tenido nada que ver la presencia del Diablo o sus demonios. Sin embargo, algo quedó en unos pocos, en los que sí le quedó la sensación de que eran auténticos.

Volviendo a la película que nos ocupa, el guion lo han escrito Chester Hastings, R. Dean McCreary y Evan Spiliotopoulos basándose en dos de las memorias escritas por el que fue el jefe del departamento de exorcismos del Vaticano, An Exorcist Tells His Story y An Exorcist: More Stories, y en las que Gabriele Amorth no escatimaba en detalles sobre sus experiencias más escalofriantes.

Producida por Screen Gems, 2.0 Entertainment y Loyola Productions, El exorcista del Papa se estrenará en nuestros cines, distribuida por Sony Pictures, coincidiendo con la Semana Santa, el miércoles 5 de abril. Y, para irnos preparando para las demoniacas sesiones, también se ha lanzado el primer tráiler en español, mostrándonos que la historia tendrá más de "libre inspiración" que de biopic real.

