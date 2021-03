Russell Crowe, Bill Murray y Zac Efron se pondrán cerveceros con Peter Farrelly en 'The Greatest Beer Run'

Parece que, tras el éxito y los Oscar de Green Book, Peter Farrelly no piensa volver a la comedia. O, al menos, no a la comedia disparatada. Su próximo filme, The Greatest Beer Run, llevará al cine una historia real que transcurrió durante la Guerra de Vietnam mediante un trío protagonista de aúpa.

Russell Crowe, Bill Murray y Zac Efron, nada menos, son los tres intérpretes que negocian con Farrelly para ponerse al frente de esta historia, para la que había sonado el nombre de Viggo Mortensen.

Si todo va bien, Efron interpretará a Chick Donahue, un minero neoyorquino que partió hacia el país asiático en 1967 para llevar un cargamento de cerveza a sus amigos mientras estos estaban en la selva luchando contra los 'charlies'. En cuanto a Murray, se habla de él para un papel secundario no especificado.

Como el viaje de Donohue coincidió con los preparativos de la Ofensiva del Tet (la maniobra que permitió al Vietcong convertir el conflicto en una guerra de desgaste) y como sus amigos estaban repartidos en distintos lugares del frente, huelga decir que su periplo no fue aburrido.

Asimsimo, según Deadline (vía The Playlist), Apple está interesada en producir, financiar y distribuir The Greatest Beer Run, lo cual apuntaría a que la cinta se estrenaría, bien en su plataforma de VOD, bien simultaneamente en ella y en cines.