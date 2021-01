Rumor: Chris Evans prepara su regreso a Marvel

Los fans de los cómics lo saben bien: una vez que un personaje Marvel sale de escena, puedes apostar que tarde o temprano volverás a verle. Y, aunque esta ley compete sobre todo al papel, pronto podríamos tener un ejemplo de excepción en el cine: nada menos que Chris Evans como el Capitán América.

Fuentes citadas en exclusiva por la web Deadline aseguran que Evans negocia encarnar de nuevo a Steve Rogers "en al menos un título, dejando la puerta abierta para una segunda película". Recordemos que el actor tomó por última vez el escudo en Vengadores: Endgame (2019).

Ahora bien: que nadie imagine una nueva trilogía de películas protagonizada por el 'Capi'. Según estas mismas fuentes, este regreso de Evans constaría de apariciones estelares parecidas a las que Robert Downey Jr. llevó a cabo en películas como Spider-Man: Homecomingy Capitán América: Civil War. Es decir, trabajos un nivel por encima del cameo de lujo pero sin llegar al protagonismo de pleno derecho.

Desde Capitán América: El primer vengador (2011), Chris Evans se convirtió en uno de los actores más queridos del MCU, y el anuncio de su marcha despertó muchas despedidas emocionadas en redes sociales. Aunque ahora no le falte trabajo (en breve le veremos junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en Don't Look Up), la expansión de Marvel hacia el mundo de las series (como Halcón y Soldado de Invierno) podría darle oportunidades para volver a lucir uniforme.