Rubén Ochandiano revela que Iñárritu le quiso despedir al conocer su orientación sexual

El año pasado Alejandro González Iñárritu se unió a la moda de directores reflexionando sobre su propia trayectoria (que ya había engrosado su amigo Alfonso Cuarón con Roma) para estrenar en Netflix Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Daniel Giménez Cacho interpretaba a su álter ego, y el resultado fue un film que no ha caído en gracia de casi nadie, asumido como el máximo ejercicio de ego de un cineasta que nunca anduvo escaso de él. Es un contraste tremendo con la recepción de su film anterior, El renacido.

Lo era en general con toda la carrera previa del director mexicano, que siempre ha estado rodeada de elogios. También cuando, en 2010, dirigió la coproducción hispano-mexicana Biutiful. Este drama social llegaba protagonizado por Javier Bardem como Uxbal, un hombre desdichado que trata de sobrevivir en Barcelona, y le dio un premio al actor principal en Cannes amén de ser nominado al Oscar a Mejor película de habla no inglesa. La acogida del film, por otra parte, vino a suceder un clima de rodaje bastante incómodo.

Así lo describe Rubén Ochandiano, que el 27 de enero estrenaba Lobo feroz. Este remake del thriller israelí Big Bad Wolves (cuyo reparto integran Adriana Ugarte y Javier Gutiérrez) ha dado pie a una entrevista de Ochandiano con María Guerra en La Script. Dentro de un avance de la entrevista, que pronto se publicará completa en YouTube, podemos ver al actor realizar una impactante revelación sobre el director de Biutiful.

Ochandiano acompañó a Javier Bardem como miembro del reparto del film, pero en cierto momento de la producción tuvo un conflicto inesperado con Iñárritu. “Nosotros tuvimos una cosa la verdad, y es que cuando se enteró de que me gustaban los chicos me quiso echar”, explicó Ochandiano. Ante la sorpresa de Guerra, el actor se apresuró a decir que “también era otra época, es verdad que era absolutamente otra época”.

El actor no parece guardarle un excesivo rencor a la homofobia mostrada por Iñárritu. “En aquel momento Alejandro, que es el director más interesante con el que he currado nunca, al que de verdad tengo mucho cariño y con el que me fliparía volver a currar…”, empieza a decir, para pasar a dar más detalles de su encontronazo. Ocurrió cuando rodaban Biutiful “a finales de 2008”, y según Iñárritu supo que Ochandiano era gay empezaron a cundir rumores inquietantes en el rodaje. “¡Le va a echar!”, cuenta el actor que escuchaba entonces.

“Sí, lo pasé fatal, la verdad”. El rechazo de Iñárritu se concretó a través del pendiente que debía llevar el personaje de Ochandiano en la película. “Yo llevo un pendiente en esta oreja”, explica señalándose el lóbulo derecho. “En la película el personaje también lleva un pendiente, y él me preguntaba ‘¿por qué llevas el pendiente en esa oreja?’. Y yo decía ‘pues porque sí, no sé’. Pero entró en una especie de paranoia de pensar que tenía un mensaje… y entonces en la película llevo el pendiente pegado con pegamento en la otra oreja”.

Según un código un tanto antiguo, llevar pendiente en la oreja derecha implica declararse homosexual, y es lo que al parecer violentó a Iñárritu. Ochandiano, por último, afirma creer que algo así no habría ocurrido hoy en día. “Ahora bueno, siento que a raíz de todos estos movimientos que hablábamos antes hay algo que se ha conquistado un poco”.

