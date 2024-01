RTVE Play retira 'Magical Girl' de Carlos Vermut tras las acusaciones de violencia sexual contra su director

RTVE Play, el servicio gratuito de streaming de Radio Televisión Española, ha cancelado la disponibilidad de ver Magical Girl de Carlos Vermut en su catálogo después de las acusaciones de violencia sexual contra su director por parte de tres mujeres y recogidas en un artículo del diario El País. Pese a que la película tenía derecho de emisión en la web hasta el 16 de mayo, ahora si algún espectador intenta acceder a su visionado aparece el siguiente comunicado: “Lo sentimos. Este contenido tiene restringidos los derechos de emisión en su ubicación”.

Aún así, sigue estando disponible en otras plataformas, caso de Mubi y Filmin, y también en Google Play, Apple TV en alquiler y en Rakuten TV con las opciones de alquiler y compra.

En lo referente a Filmin, Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, ya trasladó a través de X su apoyo a las víctimas así como sus felicitaciones a la redacción de El País por la publicación. Sin embargo, y como respuesta de uno de los usuarios, también dejó entrever que tanto Magical Girl como Diamond Flash, el debut en el largometraje de Carlos Vermut en 2011, se mantendrán en su plataforma.

Todo el apoyo, solidaridad y agradecimiento por su coraje a las víctimas, admiración por el trabajo periodístico de @gbelinchon y compañeros de El País y mucha tristeza por lo que se lee en el artículo.



Ojalá esta denuncia sirva para prevenir casos futuros. — Jaume Ripoll Vaquer (@JaumeRV) January 26, 2024

En cuanto a RTVE también mantendrá, al menos por el momento, los derechos de emisión adquiridos por Mañana serás mi muerte, la próxima película del director.

La película mejor valorada de Carlos Vermut

Magical Girl, estrenada en 2014, es el segundo largometraje del cineasta y también el que más elogios ha recogido, seguido de Mantícora, su último filme hasta el momento y que llegó a los cines en 2022.

Una historia negrísima y cruel que fue candidata a siete premios Goya, entre ellos los de mejor película y dirección, aunque solo ganó el de mejor actriz protagonista para Bárbara Lennie.

El incipiente #MeToo español

La más reciente acusación sobre abusos sexuales en el ámbito del cine español ha sido este lunes 29contra el director de cine Armando Ravelo (Érase una vez en Canarias y La piel del volcán), también por parte de tres mujeres, una de ellas la artista multidisciplinar gancanaria Koset Quintana por haberla incitado al sexo y ofrecerle drogas y porno cuando ella tan solo tenía 14 años, unos hechos que el cineasta ha reconocido este lunes a EFE y poco después ha anunciado su retirada del cine.

"Lo admito y asumo las consecuencias", ha declarado Ravelo, pero matizando que por su aspecto no la consideró entonces menor de edad. Además, se defendido asegurando que "Nunca he cometido un acto de violencia contra la mujer, nunca he forzado a una mujer. Nunca lo he hecho y quién quiera demostrarlo, pues iremos a juicio. He tenido relaciones con actrices porque al final es la gente con la que te relacionas".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.