RTVE contacta con la BBC avisando de "delito de plagio" por el parecido de su serie con 'El ministerio del tiempo'

La sombra del plagio nunca ha dejado de pender sobre El ministerio del tiempo, que antes de concluir su andadura en la televisión se vio envuelta en un litigio con respecto a Timeless: una serie estadounidense sospechosamente parecida a la obra de Javier Olivares, por la que sus responsables tuvieron que responder ante la justicia. Este precedente hacía aún más llamativo que la BBC anunciara una próxima serie titulada sin disimulo The Ministry of Time (literalmente ‘El ministerio del tiempo’ en inglés), con un argumento igualmente similar. Solo que esta, se supone, se basaba en la novela homónima de Kaliane Bradley.

La cuestión es que esta novela aún no se ha publicado siquiera: sus derechos de adaptación fueron adquiridos por BBC en cuanto se supo del proyecto. Así que había motivos para sospechar de un plagio premeditado, y la polémica estaba servida. Según se supo de la existencia de The Ministry of Time las redes se sumieron a partes iguales entre la indignación y las bromas, y el mismo Olivares denunció el caso. El showrunner dijo estar esperando a que RTVE defendiera sus derechos, pues esto era una “desagradable grosería”.

Desde RTVE transmitieron la idea de que tomarían cartas en el asunto, y las hostilidades han comenzado. Mientras Bradley ha declarado que solo es una “desafortunada coincidencia”, la cadena pública ha emitido un burofax a la BBC pidiendo explicaciones. Vertele ha quedado a disposición del mensaje, y en él podemos leer cómo RTVE avisa a la cadena británica de estar incurriendo en algo que “podría constituir un delito tipificado como plagio”.

RTVE deja claro que “la producción y difusión de la obra audiovisual El ministerio del tiempo sin autorización previa infringiría los derechos de autor de la obra audiovisual original, de la que es íntegramente titular RTVE”. En torno a The Ministry of Time, la pública insiste en que “la producción y difusión de esta obra audiovisual puede perjudicar no solo a RTVE sino también a los autores de la obra audiovisual original, que ya han manifestado su preocupación a RTVE”.

El ente tampoco ha querido ser demasiado agresivo en su mensaje, pues quiere recordar “la cooperación que tradicionalmente hemos mantenido y disfrutado como emisoras públicas en nuestros respectivos países y como miembros de la Unión Europea de Radiodifusión”. Así que dejan la puerta abierta a que BBC rectifique: “No tenemos ninguna duda de que esta situación debe haber sido provocada por un malentendido o que pueda haber alguna explicación al respecto, por lo que les rogamos se pongan en contacto con nosotros para aclarar los sucedido. Esperamos tener noticias suyas para llegar a un acuerdo”.

