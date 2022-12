Ron Howard duda que vaya a haber una secuela de 'Han Solo'

Antes de su estreno Han Solo: Una historia de Star Wars ya había acumulado titulares, y no fueron para bien. Phil Lord y Chris Miller fueron despedidos por Lucasfilm en favor de Ron Howard, que heredó un proyecto con la idea de expandir la saga más allá de las películas principales, en sintonía a la celebrada Rogue One. Han Solo, con Alden Ehrenreich dando relevo a Harrison Ford y una aparición muy celebrada de Donald Glover como Lando Calrissian, tuvo críticas mediocres y una taquilla muy poco satisfactoria: 392 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 300. Desde entonces apenas se ha hablado de una posible secuela, como no sea una serie centrada en el personaje de Glover de la que, de todos modos, hace tiempo que no sabemos nada.

¿Hay una mínima intención de retomar Han Solo en el futuro? Howard ha sido entrevistado en NME, y lo niega. Asegura que, si ha habido rumores de una secuela, han tenido que venir directamente de los círculos interneteros. “La única discusión de la que soy consciente sobre una secuela de Han Solo ahora mismo viene de los fans. No es una prioridad de Lucasfilm, según tengo entendido”, declara, aunque se resiste a cerrar la puerta por completo. “Pero hay algunos grandes personajes lanzados, y la gente de Lucasfilm ama a los fans y les escuchan, por lo que nunca diría ‘nunca’... pero no sé de ningún plan concreto en este momento para ampliar la historia o tratar con ese conjunto de personajes”.

“Simplemente no estuvo a la altura de las expectativas”, dijo Howard sobre el film hace tiempo. La importancia de Han Solo, pese a su decepción, es notoria: según dijo Kathleen Kennedy, líder de Lucasfilm, sirvió para aprender “una lección”, que ha pasado por no agotar el público con una película de Star Wars cada año. De hecho, desde El ascenso de Skywalker (otro film muy denostado), Lucasfilm no ha vuelto a estrenar una sola película, teniendo varias en preparación pero descubriendo que el futuro está en las series. De The Mandalorian a Andor, pasando por todo un calendario donde el cine ya es lo de menos.

