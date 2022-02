Roland Emmerich piensa que Marvel y DC están "arruinando" la industria del cine: "Ya nadie hace nada original"

A lo largo de su carrera, Roland Emmerich se ha especializado en acabar con la Tierra de formas, cuanto más aparatosas, mejor. Sin ir más lejos, en Moonfall se deja de medias tintas y nos tira la Luna encima. Pero, según ha declarado el director en Deen of Geek (vía The Playlist), ninguna de estas catástrofes es comparable a la que tiene lugar en Hollywood por culpa de Marvel y DC.

Ante la pregunta de si el cine de supheréroes es el responsable de que las películas de catástrofes hayan perdido popularidad, Emmerich lo tiene claro: "Oh, sí. Porque, naturalmente, Marvel, DC y Star Wars lo han conquistado todo. Eso está arruinando un poco la industria, porque ya nadie hace nada original".

Emmerich señala que su contacto con los cómics ha sido siempre mínimo, dado que se crió en una Alemania donde los tebeos más populares eran los de Tintín. "Eran muy infantiles y no tenían superhéroes", explica. Y continúa: "Por eso, al principio de todo, los superhéroes no funcionaban en Alemania. Necesitaron 10 o 15 años para ponerse a la par del resto del mundo. Pero nunca he encontrado nada interesante en ese tipo de películas".

Salvo por su Godzilla de 1998 y un proyecto fallido para dirigir Alien contra Depredador, Emmerich nunca se ha adentrado en el mundillo de las franquicias. Sin embargo, su director más admirado del Hollywood actual sí que tiene cierta experiencia en el tema. ¿De quién se trata?

"Deberíamos hacer películas nuevas y atrevidas, y creo que Christopher Nolan es el maestro en ese sentido", señala Emmerich. "Es alguien que puede hacer películas acerca de lo que le viene en gana". En cuanto a su propia situación, el cineasta alemán la resume sin aspavientos: "Lo tengo un poco más duro, pero sigo teniendo reputación, especialmente cuando se trata de una película de catástrofes".

