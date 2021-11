Rodrigo Cortés sobre el 6% de catalán en Netflix: "Con la creación, lo mejor es que los políticos no estorben"

Presentando su nueva película El amor en su lugar, una historia de amor y teatro en el gueto de Varsovia, Rodrigo Cortés ha hablado sobre el acuerdo entre el Gobierno y ERC para que las plataformas audiovisuales, como Netflix o HBO destinen un 6 por ciento de su catálogo al gallego, el euskera o el catalán.

"Con la creación lo más interesante por parte de casi cualquier político es que no estorbe. Generalmente, sería más que suficiente", ha señalado el director orensano.

A su juicio, "cuando se empiezan a reglamentar las cosas unos se sienten muy favorables y otros apartados, pero la creación es un acto inevitable, y en ese sentido lo que se puede hacer con eso, es no estorbar".

"Se debería hacer lo que cada uno sienta que debe hacer, y cada uno debería expresarse como sienta que debe expresarse, y quien haga eso alcanzará el interés en el otro lado, o no. Y eso determinará el equilibrio de las cosas. No creo tanto en cómo deberían ser las cosas sino en cómo son. El tablero no se disputa, y se trata de hacer la jugada más honesta posible dadas las condiciones", ha reflexionado el cineasta en relación a si se deberían hacer más producciones en lenguas cooficiales.

El amor en su lugar traslada al espectador al gueto de Varsovia, en la Polonia ocupada por los nazis, para contar cómo un grupo de actores judíos representan su obra de teatro mientras se enfrentan a un dilema moral. La cinta comienza con un plano secuencia de 15 minutos realizando un recorrido por el gueto en el que se encuentran los personajes. Para Cortes, la película es "una experiencia física", que "no solo está diseñada para ser vista, sino para ser experimentada".