Decapitaciones, accidentes y la marca de la Bestia: el rodaje maldito de 'La profecía' resucita con su precuela

AVE SATANI! En 1976, el supervisor de efectos especiales John Richardson sufría un aparatoso accidente de automóvil del que salía ileso, mientras que su asistente y novia, Liz Moore, fallecía al instante. Este suceso trágico ocurrió un viernes 13, cerca de un cartel que rezaba “66,6 kms. Ommen”.

La colisión frontal hizo que la joven, que por aquel entonces trabajaba en el filme Un puente lejano (Richard Attenborough, 1977), perdiera literalmente la cabeza. Pronto, los titulares recordaron que Richardson había sido el encargado de la sonada secuencia de la decapitación de La profecía (The Omen, en inglés), la película de terror que lo encumbraría a la fama.

Este acontecimiento se sumó a otra serie de catastróficas desdichas que hicieron que el clásico de 1976 entrara en el selecto club de las consideradas como películas malditas del cine. Antes del comienzo de las grabaciones, el director Richard Donner y su protagonista, Gregory Peck, estuvieron a punto de morir en dos accidentes aéreos distintos que tenían un mismo nexo en común: un rayo impactando sobre los aviones en los que viajaban.

Durante el rodaje, el actor de Matar a un ruiseñor y Vacaciones en Roma también habría de padecer numerosas desgracias: su hijo mayor se suicidaba de un disparo en la cabeza y él mismo se salvaba de un atentado del IRA en el último momento, después de cancelar una cena prevista en un restaurante de Londres que quedó destrozado.

Así, La profecía se unía a otros célebres títulos como La semilla del diablo, El exorcista o Poltergeist (Fenómenos extraños), cuyas producciones estuvieron rodeadas de numerosas adversidades, causando que los sectores más conservadores catalogaran estos filmes de satánicos. Un legado maldito que ahora podría expandirse con el estreno de la nueva precuela de esta saga, La primera profecía.

"Soy una gran admiradora de la película original. Ya lo era antes de hacer esta nueva y probablemente el género de terror sea mi favorito. Es un verdadero privilegio. La profecía es la joya de la corona de los filmes de terror de la década de los 70. Creo que fue un momento increíble para el cine de género. Es la cumbre de una gran narración”, confiesa Nell Tiger Free, la actriz conocida por su papel como Myrcella Baratheon en Juego de tronos y como Leanne Grayson en Servant, que ahora protagoniza La primera profecía.

“Creo que siempre he tenido una relación muy especial con el terror y fue lo que me enamoró del séptimo arte. Sus títulos provocan una emoción tan intensa... Tengo una imaginación visual muy vívida, por lo que de pequeña me afectaban mucho y se acabaron quedando conmigo. Esto me llevó a una fascinación macabra hacia películas como La profecía. En mi edad adulta, el terror y yo nos encontramos el uno al otro. En verdad es una bendición”, agrega la londinense.

UN PRÍNCIPE DEL INFIERNO

Tras la estela de una saga que generó tres secuelas, una serie y el remake de 2006, Arkasha Stevenson, conocida por sus trabajos televisivos para las series Nuevo sabor a cereza, Legión o Channel Zero, toma el testigo como la directora de La primera profecía. Un filme en el que la monja protagonista, interpretada por Nell Tiger Free, es enviada desde EE UU hasta un convento de Roma para iniciar su servicio a la Iglesia. Allí se topa con una oscuridad que se cierne sobre las eclesiásticas y las niñas que forman parte de este centro religioso, cuestionándose su propia fe y descubriendo una conspiración que lleva décadas esperando propiciar el nacimiento de la reencarnación del mal.

Entre risas, Nell Tiger Free confiesa que los niños diabólicos, como el pequeño Damien (Harvey Stephens) de La profecía, siempre le han parecido horripilantes, pero quienes realmente siempre le han dado pavor han sido los payasos. “He de decir que mi película de terror favorita de todos los tiempos es la original de It, con Tim Curry como Pennywise. Es el que más me ha asustado. Me aterrorizan los payasos, son verdaderamente creepys. Esa película se quedó grabada en mi retina para siempre”, afirma la actriz británica, quien ansía que La primera profecía pueda causar “el mismo miedo” en los espectadores.

Afortunadamente, Nell Tiger Free se librará en esta ocasión de luchar contra el villano de la novela de Stephen King, pero no así del mismísimo Satán. Un enfrentamiento cara a cara en el que ha estado acompañada de rostros de la talla de Bill Nighy, Sônia Braga, Charles Dance o Ralph Ineson, coincidiendo de nuevo con estos dos últimos con los que ya había compartido set en Juego de tronos, pero a los que no conocía realmente en persona.

“No siento que trabajara antes con Charles y con Ralph. Había muchísimos actores británicos en la serie y era imposible que nos conociéramos. De hecho, mi mejor amigo de ahora y yo nos enteramos hace poco de que habíamos coincidido rodando juntos en Poniente. En este momento, Ralph es también un querido amigo. No quiero desvelar nada, pero pasé mucho tiempo con él en el rodaje", señala la actriz.

A esta se suman también unos brillantes Nighy, "un ángel entre los hombres y con el que me puse muy nerviosa la primera vez que nos vimos", así como la célebre Braga. "He tenido mucha suerte de colaborar con ellos. Charles, Bill y Sônia son verdaderos titanes del cine”, añade Tiger Free sobre un reparto que retomará a personajes tan icónicos como el padre Brennan, interpretado originalmente por un actor que ya nos dejó, Patrick Troughton (Las cicatrices de Drácula). El infierno ataca de nuevo, ¿quién portará ahora la marca de la Bestia?

