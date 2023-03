Robert Pattinson, Amy Adams y Robert Downey Jr. se unen a lo nuevo de Adam McKay

No mires arriba requirió un gran presupuesto por parte de Netflix, en función al reparto de campanillas que quería reclutar Adam McKay. Felizmente, esta sátira sobre el apocalipsis ascendió a lo más alto de la audiencia de la plataforma de streaming y generó una conversación que trascendió el primer fin de semana, de modo que era lógico pensar que Netflix confiaría en financiar lo próximo del director de La gran apuesta.

No ha sido así. Según Hollywood Reporter, McKay ya tiene listo su próximo guion, y es uno tan explosivo (a la vez que necesariamente caro) que aún no ha encontrado ningún estudio o plataforma de streaming que se lo produzca. Apple, por ejemplo, ya le ha dicho que no, y se percibe mucha inquietud por la cantidad de dinero que costaría el proyecto según los intérpretes que McKay tantea para protagonizarlo.

Son Robert Pattinson, Robert Downey Jr. y Amy Adams como trío protagonista, secundados por Forest Whitaker y Danielle Deadwyler: protagonista de Till, el crimen que lo cambió todo que casi rasca nominación en los últimos Oscar. Se titula Average Height, Average Build, y más allá del reparto (que podría incluir más celebridades, pues hay aún muchos papeles que aclarar), su planteamiento podría ser lo que mayor incomodidad genera en la industria.

Resulta que Average Height, Average Build se centra en un asesino en serie (Pattinson), que da con una estrategia para hacer su trabajo (matar gente) con mayor facilidad. Así que se alía con la líder de un lobby (Adams) con la intención de influir en la opinión pública y la política estadounidense, y se promulguen leyes mucho más laxas contra el asesinato. El asesino tiene éxito y los cadáveres empiezan a acumularse, pero un policía retirado (Downey Jr.) tomará cartas en el asunto.

La película tiene intérpretes de primera fila al frente, desde Pattinson como nuevo Batman a Downey Jr. habiéndose unido recientemente al remake de Vértigo, pero la sinopsis es tan mordaz que bien podría hacer que los productores se lo pensaran dos veces. McKay, por su parte, ha asegurado que el guion no ofendería a ninguno de los dos espectros políticos, y aunque aún no haya conseguido financiación quiere rodar la película este mismo verano o a principios de otoño.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.