Robert Eggers no soporta ver 'La bruja': "No era lo suficientemente hábil como cineasta"

Pocos casos existen en el cine reciente como el de Robert Eggers. El director está considerado actualmente uno de los autores más importantes del cine de terror contemporáneo y uno de los estandartes del llamado high horror o terror elevado. Todo ello en buena medida gracias a la que fue una de las grandes óperas prima de este siglo, La bruja, que además nos descubrió a Anya Taylor-Joy. Sin embargo, hay alguien a quien ese debut no le pareció nada espectacular: al propio Eggers.

El director, que se encuentra estos días promocionando su película El hombre del norte, ha concedido una entrevista en la que hace esta sincerísima confesión: "Sinceramente, a día de hoy no soporto ver La Bruja", cuenta el director en The Guardian, si bien matiza sus palabras en torno al que fue su debut en el largometraje.

"No es que sea mala, las interpretaciones son estupendas, pero no era lo suficientemente hábil como cineasta para llevar a la pantalla lo que había en mi cerebro", explica Eggers, comparando aquella experiencia con las de sus siguientes películas, El faro y El hombre del norte: "En El faro pude hacerlo. Y en El hombre del norte, estoy orgulloso de la película, pero no todo es lo que esperaba. Así que me gustaría hacer algo con el alcance y la escala que realmente pueda llevar a la pantalla lo que está en mi imaginación", añade el realizador.

La ambición y a la vez cierta inseguridad de Eggers lo han llevado incluso a hacer algo que inédito hasta la fecha: una proyección previa al estreno para testear a la audiencia. "Mis dos primeras películas fueron testadas para el marketing, pero no tuve que cambiar nada. Así que esto era nuevo, y por mucho que no me gustara ese proceso, aprendí algo de él. Pero más que eso, esta es la película que quería hacer. Esta es mi versión del director. La presión del estudio hizo que la película fuera lo que les propuse originalmente, que era la película de Robert Eggers más entretenida que podía hacer. Honestamente, sin su presión, no podría haber hecho eso. Es difícil para mí contar una historia con un principio, un medio y un final, por el amor de Dios".

El hombre del norte no sigue del todo la senda del terror de La bruja, sino que es más bien una aventura de vikingos pero con el toque Eggers. La película está protagonizada nada menos que por Alexander Skarsgaard, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Nicole Kidman y, como no podía ser de otra manera, Anya Taylor-Joy. Y llega a los cines muy pronto, el 22 de abril.

Tráiler de 'El hombre del norte' Tráiler de 'El hombre del norte'

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.