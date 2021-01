Ridley Scott no descansa. Apple financiará su película sobre Napoleón

Ambientada en la época medieval The Last Duel se estrenará en octubre. En preproducción tiene otro largometraje en torno al asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la prestigiosa firma de diseño de moda, y el juicio que tuvo lugar contra los autores del crimen, entre los que se encontraba su ex. También se habla de más posibles entregas de Alien y de una segunda parte de Gladiator. Ridley Scott no para y a sus proyectos cabe sumarle uno más, y no es precisamente fácil, nada menos que una producción sobre la figura de Napoleón.

Según ha revelado el director británico durante una conversación con Collider, Apple Studios será la compañía que financie su ambiciosa producción y el rodaje podría empezar a inicios del año que viene. El cineasta contará entonces con 83 años, pero sin miedo a afrontar, con la preparación y calma que sea necesaria, una historia que abarcaría desde los inicios de Napoleón en su carrera como militar al logro de convertirse en el Emperador de Francia.

La película tiene el título, al menos provisional, de Kitbag e inicialmente debía ser producida por 20th Century Studios (la antigua Fox). Pero sobre todo destaca también porque ya cuenta con protagonista para interpretar a Napoleón Bonaparte. Se trata de un Joaquin Phoenix que asumirá el que será otro de los roles más arriesgados de su trayectoria.

El guion lo escribirá David Scarpa, que ya colaboró con Scott en Todo el dinero del mundo. Un guionista metido en otra colosal producción histórica, la de Cleopatra.

"Napoleón es un hombre por el que siempre me he sentido fascinado", ha explicado Ridley Scott. "Surgió de la nada para llegar a gobernarlo casi todo, pero al mismo tiempo estaba librando otra guerra, en el aspecto romántico, con su adúltera esposa Josefina. Conquistó el mundo para intentar ganarse su amor, y cuando no pudo ser, lo conquistó para destruirla, y para destruirse a él mismo en el proceso".

En cuanto a Joaquin Phoenix, que en Gladiator interpretó al recordado villano emperador Commodus, el director considera que "Ningún actor mejor que él para encarnar a Napoleón". Ahora falta encontrarle a su Josefina perfecta.