Ricky Gervais está dispuesto a presentar los Oscar gratis si le dejan libertad con los chistes

Los Globos de Oro afrontan la mayor crisis de credibilidad de su historia, que por lo pronto ha conducido a una última entrega sin cobertura mediática y, en la práctica, sin relevancia alguna. La llamada “antesala de los Oscar” busca realizar cambios que mejoren su percepción para recuperar la confianza de los anunciantes, pero si por algo puede echarle menos la audiencia es por el arrojo que la Asociación de la Prensa Extranjera ha demostrado al permitirle presentar su gala a Ricky Gervais. Varias veces, además. Entre 2010 y 2012, en 2016 y 2020, cuando el humorista británico nos deleitó con su habitual repertorio de humor mordaz y ataques sangrientos a la industria y sus integrantes.

Precisamente los Oscar, de cara a su futura edición, quieren volver a contar con presentador. Con su audiencia en caída libre, la Academia de Hollywood busca llamar la atención del público con varios conductores, habiendo puesto una encuesta en Twitter mientras va quedando claro que sus candidatos estrella son Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, protagonistas de una serie tan querida como Solo asesinatos en el edificio. No obstante, hay quien no puede evitar pensar en lo divertido que sería contar con Gervais como presentador. Y él mismo ha hablado sobre esta posibilidad, durante una entrevista en The View que promocionaba la tercera y última temporada de After Life, su serie de Netflix.

Al protagonista de The Office le encantaría presentar la gala. Claro que le encantaría. Sin embargo, cree que la Academia no se lo permitiría, o que de hacerlo le obligaría a rebajar drásticamente el tono de sus chistes. “Lo mejor de los Globos de Oro fue que me dijeron que podía escribir mis propios chistes, decir lo que quisiera y no ensayar. Y eso es demasiado bueno para que un cómico lo rechace”, recuerda Gervais. “No creo que los Oscar me permitieran esa libertad… y con razón. Se volverían locos”. Los Globos, más informales y aficionados al espectáculo ruidoso, eran una coyuntura perfecta para que Gervais se desahogara. No así los Oscar.

Sin embargo, el humorista se muestra dispuesto a presentar la gala “gratis”, con tal de que le permitan escribir su propio repertorio y no experimente censura alguna. “Lo haría gratis si me dijeran que puedo hacerlo”, asegura. No es probable que ocurra esto, o al menos este año. La 94 edición de los Oscar se celebrará el próximo 27 de marzo, y es probable que no tarde en confirmar quiénes serán sus presentadores.

