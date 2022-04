Ricky Gervais defiende a Chris Rock riéndose de la alopecia

Ricky Gervais ni es un tipo que vaya a favor de la corriente. Sin embargo, esta vez parecía que sí al posicionarse a favor de Chris Rock, desaprobando el bofetón que este recibió de Will Smith en la pasada gala de los Oscar. Pero ya sabemos que Gervais es un tipo peculiar, y por ello incluso cuando va a favor de la corriente lo hace a su propia manera.

El cómico ha defendido a Chris Rock por el chiste que hizo en los Oscar sobre la actriz Jada Pinkett Smith, la esposa de Will: "No golpeas a la gente por una broma, por mala que sea. ¡Y no fue mala! Esa fue la broma más inofensiva que yo jamás hubiera contado", comentaba en un directo de Twitter. Hasta aquí todo bien en su defensa, solo que el cómico añadió algo más.

"Alguien dijo que era una broma sobre su discapacidad. Bueno, estoy perdiendo pelo, así que soy discapacitado. Eso significa que ahora puedo aparcar junto al Tesco (supermercado británico). Y estoy gordo. Eso es una enfermedad, ¿no? Soy gordo y calvo. Debería recibir malditas prestaciones", añadía con sarcasmo Gervais, un comentario que no ha sentado demasiado bien en las redes sociales por reírse de la alopecia que, si bien no está reconocida como una discapacidad, incordia a millones de personas en la actualidad.

Jada Pinkett Smith sufre alopecia desde hace tiempo, aunque no fue hasta finales de 2021 que lo reconoció en un post de Instagram, en el que anunciaba que se afeitaría el cabello definitivamente. Sin embargo, el hermano de Chris Rock ha afirmado en un comunicado que el cómico no sabía que Pinkett Smith padecía alopecia: "No era un chiste divertidísimo, pero sé que si él supiera que ella tenía alopecia... no haría una broma sobre eso. Pero él no lo sabía".

