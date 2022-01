Richard Gere y el juicio por 'obscenidad': la actriz de Bollywood que se enfrentó a la cárcel por un beso

Algunas historias reales parecen sacadas de las tramas de las peores TV movies. En 2007, un beso fortuito sucedido entre el actor de Hollywood Richard Gere y la bollywoodiense Shilpa Shetty, en una gala contra el SIDA en Nueva Delhi, despertaba el lado más oscuro de la sociedad india. Este acontecimiento se traducía en una denuncia en los tribunales contra los intérpretes por 'obscenidad'.

El momento en cuestión era señalado por el propio Gere como una parodia del filme ¿Bailamos? (de Peter Chelsom), que el actor protagonizó en 2004 junto a Jennifer Lopez y Susan Sarandon. Una referencia que muchos parecieron no entender y que causó un verdadero revuelo en el país asiático. 15 años después, la corte de Bombay ha desestimado el caso y ha absuelto a la intérprete de 47 años, cuyos cargos han sido señalados como "infundados".

La implicación de Richard Gere en la polémica

Los grupos hindúes radicales protestaban en 2007 por el acercamiento entre los actores, que para ellos era "un insulto contra los valores indios". Unos cargos que, aunque inicialmente también recaían sobre Gere, se centraron rápidamente en la figura de Shetty por no oponer "resistencia" al beso... ¡en la mejilla! El peor machismo hablaba de nuevo.

Gere hablaba sobre este asunto ese mismo año en The Daily Show with Jon Stewart. "Hay un partido político muy pequeño, de derechas y muy conservador, en India. Son la policía moral del país, donde hacen este tipo de cosas con bastante frecuencia. Aunque no sé si realmente alguien ha ido a la cárcel por esto".

El estadounidense también señalaba el malentendido y "el circo" montado a su alrededor. "Mi torpe intento de emular los movimientos de baile de ¿Bailamos? fue interpretado ingenuamente por las costumbres indias". Unos movimientos sensuales de baile que parecían no gustar demasiado en este país.

Una historia con largo recorrido

Esta controversia provocó que Shetty viera mermado su trabajo como actriz, que desde entonces se relegaría a papeles de menor calibre. Desde 2007, esta tan solo ha participado en siete producciones, entre el cine y la televisión. Este conflicto también sería aupado por su compromiso junto a PETA y su enfrentamiento con la desaparecida Jade Goody en el Celebrity Big Brother de 2007, donde recibía insultos racistas por parte de Goody.

Aunque el juicio quedaba en stand by, la carrera de la actriz y modelo continuaría como jurado de talent shows y realizando campañas para algunas marcas. Sin embargo, un nuevo capítulo controvertido azotaba su vida a través de su marido, el empresario Raj Kundra. Este era detenido en 2021 por venta de porno y anuncios indecentes, en un país donde este tipo de películas están muy mal vistas. Kundra conseguía salir de prisión tras dos meses, un tiempo en el que contaría siempre con el apoyo de su mujer.

El nuevo juicio reabría y aceleraba la sentencia contra su propia esposa, cuya resolución ha sido finalmente favorable. Afortunadamente, el tribunal dejaba atrás la polémica con la celebridad, quien enfrenta ahora las nuevas críticas contra su marido. ¿Que pasará próximamente en este culebrón indio?

