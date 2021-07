¿Revelan estos sets de LEGO puntos clave del argumento de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Spider-Man: No Way Home se estrena este 17 de diciembre, y por muy cerca que parezca encontrarse esta fecha, sus responsables están siendo muy parcos a la hora de dar detalles sobre la película. No es solo que aún no hayamos visto un mísero tráiler, sino que también tardamos lo suyo en saber su título (encima, luego de sufrir varios troleos) y la producción del film se ha visto desde el principio asaltada por rumores muy locos sobre qué esperar de él. Y es que no solo Benedict Cumberbatch como Doctor Strange se uniría aquí a Tom Holland: también se ha filtrado que lo harían Alfred Molina, Jamie Foxx, Tobey Maguire y Andrew Garfield retomando sus papeles de películas anteriores de Spider-Man.

Dista de haberse confirmado nada, pero mientras parece que podemos achacarlo a una difícil coordinación entre Marvel y Sony, el anuncio de tres sets de LEGO dedicados a la película nos ha dado algo en lo que pensar. No hace mucho, uno de estos juguetes anticipó un episodio de la futura serie What if…? en Disney+ a partir de la aparición de Tony Stark en un escenario inspirado por Thor: Ragnarok, de forma que cabe tomarse con cierta seriedad las revelaciones de estos nuevos sets… por muy locas o absurdas que parezcan. En ellos no hay rastro de personajes aparecidos en las películas de Sam Raimi y Marc Webb, pero es un poco lo de menos.

'Spider-Man's Drone Duel'

El primer set se llama Spider-Man’s Drone Duel y en él aparece Spider-Man luchando con la ayuda de un dron contra nada menos que el Buitre, que en Spider-Man: Homecoming fue encarnado por Michael Keaton. Puesto que este villano no murió en el film de Jon Watts y de hecho va a reaparecer en Morbius, su presencia en No Way Home no es imposible, pero desde luego no ha habido ningún rumor que apuntara a ella. Como tampoco lo ha hecho sobre un posible regreso del Mysterio de Jake Gyllenhaal, aparecido en Lejos de casa, aunque sea el enemigo a batir en Spider-Man vs. Mysterio’s Drone Attack.

'Spider-Man vs Mysterio's Drone Attack'

En este último set también aparece una figurita de Nick Fury, por lo que llegados a este punto podemos pensar que o bien No Way Home hará un repaso de sucesos anteriores de la saga, o bien simplemente se trata de un juguete que quiere homenajear la historia reciente de Spider-Man. La cosa cambia con respecto al último set, que sí podemos identificar inequívocamente con la trama de No Way Home: se llama Spider-Man at the Sanctum Workshop y en él aparece tanto el trepamuros como MJ (Zendaya), como el Doctor Strange y su compañero Wong.

'Spider-Man at the Sanctum Workshop'

Lo visto en este Sancta Sanctórum encaja con lo que sabemos de No Way Home (donde Strange podría motivar un desbarajuste entre dimensiones que condujera a la aparición de versiones alternativas de Spider-Man), aunque el personaje interpretado por Benedict Wong no había sido confirmado hasta ahora. Como tampoco, por cierto, había sido confirmado para la próxima Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (estreno 3 de septiembre), por mucho que aparezca en su tráiler alguien muy parecido a él luchando contra Abominación.

En definitiva, es todo bastante confuso, y habrá que tomar cada posible revelación con pinzas hasta que Marvel se digne a lanzar el tráiler de Spider-Man: No Way Home. Los sets de LEGO, por si te interesa, salen a la venta en octubre.

