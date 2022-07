'Rehana' se lleva el gran premio del Cinema Jove 2022 por su alegato contra el machismo y la masculinidad tóxica

La última edición del Cinema Jove se ha saldado con la gran victoria de la película Rehana. El largometraje de Bangladesh que ya participó en la sección Un certain regard del pasado Festival de Cannes se ha hecho con a Luna de Valencia a la mejor película en una edición en la que participaban cintas de distintos países como Nobody's Lover (Corea del Sur), Jet Lag (Austria), Talking About Weather (Alemania) o Feature Film about life (Lituania), entre otras.

El jurado, que estaba formado por la cineasta bosnia Jasmila Žbanić (Quo Vadis, Aida?), el director turco Ferit Karahan (que acaba de estrenar Mi mejor amigo), el director artístico Federico Sartori, el español Javier Marco o la periodista Elena S. Sánchez han escogido Rehana por "obligar al espectador a implicarse en las complejidades de la realidad".

Rehana cuenta la historia de una profesora (Azmeri Haque Badhon) que trabaja en un hospital universitario y que un día ve como una alumna suya sale llorando de un despacho. A pesar de los problemas que ya tiene en casa (y que se ven atenuados por una queja en el colegio de su hija), Rehana hará todo lo posible por encontrar la justicia para su alumna y de paso para todas las mujeres en su país que sufren a diario todo tipo de infortunios inmerecidos.

Además de la Luna de Valencia, la película de Abdullah Mohammad Saad también ha recibido el premio a la mejor interpretación por su actriz protagonista, que lo ha compartido ex-aequo con Yerbolat Alkozha por la kazaja Happiness, otro devastador drama en torno a la violencia de género que también se ha alzado con el premio de la mejor dirección, que ha recaído sobre Askar Uzabayev.

El Premio del Público al mejor largometraje de este Cinema Jove también ha ido a parar Happiness, mientras que el Jurado Joven ha optado por premiar la lituana Feature Film About Life, de Dovile Sarutyte, sin olvidar de nuevo a Happiness en su mención especial. El palmarés al completo puede consultarse en la web de Cinema Jove para una gran edición que ha contado también con una maravillosa retrospectiva sobre el mumblecore.

