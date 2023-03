El Sindicato de Guionistas de EE.UU. quiere regular el uso de Inteligencia Artificial en la escritura de guiones

ChatGPT es una herramienta valiosa para divertirse, pero en otros ámbitos también despierta cierta inquietud. La Inteligencia Artificial está llegando a tal extremo de perfeccionamiento que hay quien teme que pueda suplantar a los trabajadores de ciertas áreas creativas. En EE.UU. SAG-AFTRA, principal sindicato de intérpretes, ha mostrado su preocupación sobre las consecuencias de la IA a la hora de que actores y actrices controlen su imagen o su voz.

Mientras que, en otras áreas de la industria, los guionistas se topan con que el mismo ChatGPT puede escribir los guiones por ellos. En vísperas de una posible huelga, lo razonable era pensar que el Sindicato de Guionistas de EE.UU. (Writers Guild of America) iba a acordar la prohibición de su uso, pero Variety recoge un sorprendente giro de acontecimientos. En lugar de cortar por lo sano, el WGA ha preferido adaptarse, y regular en lo posible la Inteligencia Artificial.

Esto supondría darle a ChatGPT y similares carácter de herramienta, pero en ningún modo de artista. El sindicato propone permitir que la IA pueda contribuir a la escritura de libretos para cine o televisión siempre y cuando no afecte a la acreditación de los guionistas, ya sea principal o secundaria. Si la medida se concreta, los guionistas podrían usar IA como ayuda para escribir guiones sin tener que compartir créditos residuales.

O bien podría darse otro caso: que el ejecutivo del estudio de turno entregara al guionista un tratamiento desarrollado por IA para que este lo reescribiera o lo puliera, y al final del proceso siguiera figurando como primer guionista acreditado. Todo esto conduciría a que la IA no obtuviera más consideración que la del Final Draft (el programa estrella de redacción de guiones) o un simple lápiz. ChatGPT no es un escritor, y es lo que el WGA quiere dejar bien claro.

La directriz fundamental de esta propuesta es que los guionistas se beneficien por la tecnología y se protejan de las injerencias de quien ha acuñado esta tecnología, sin verse arrastrados a los designios de los fabricantes de software. El sindicato tampoco contempla que la IA pueda escribir un guion ella sola: únicamente debe ser una ayuda.

La propuesta se debatirá el lunes próximo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, teniendo su epígrafe clave en la consideración de que el “material IA” no sea “material literario”. Si un programa IA no puede escribir material literario, no puede ser considerado escritor, con lo que incluso si un guionista adapta una historia corta escrita por ChatGPT podría obtener igualmente el rango completo de “escrito por”.

Parece ser una buena estrategia para lidiar con un panorama cambiante y, hasta cierto punto, imprevisible.

