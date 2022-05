Regreso a Pandora: Filtradas las primeras imágenes de ‘Avatar: El sentido del agua’

Parece mentira, pero la secuela de Avatar está al caer. Han pasado trece años desde que en 2009 James Cameron batiera todos los récords de taquilla (otra vez) con una ambiciosa producción de ciencia ficción que nos presentaba todo un nuevo mundo, Pandora, y desde que a partir de entonces decidiera consagrar su carrera a la producción de continuaciones de Avatar. Esta semana Disney (propietaria de la marca tras la adquisición de Fox) confirmó que el título de la primera secuela en llegar sería Avatar: El sentido del agua, paralelamente a anunciar que el tráiler correspondiente se vería en exclusiva durante las proyecciones de Doctor Strange en el multiverso de la locura, a estrenarse este 6 de mayo.

El sentido del agua tiene previsto su lanzamiento mundial el 16 de diciembre, luego de un desarrollo dificultoso por el empeño de Cameron en dar con una tecnología innovadora, que supere a todos los niveles el derroche visual de la película original. Sam Worthington, protagonista de Avatar que repite en esta sin que haya tenido mucho que hacer en estos años, ha ironizado sobre la tardanza de la secuela: “Cuando hice la primera tenía 30 años. Cuando salga la segunda estaré rozando los 50. En la primera iba en silla de ruedas, y para cuando hagamos la cuarta y la quinta puede que de verdad esté en silla de ruedas”. Le agradece, sin embargo, la lealtad a James Cameron, extendida a un reparto que en su mayoría repite: Zoe Saldaña, Sigourney Weaver o Giovanni Ribisi.

En cualquier caso, con la cercanía de El sentido del agua ya es legítimo hablar de hype, de ahí que estén causando tanto furor en internet unas primeras imágenes filtradas de la película, que han empezado a circundar lugares como reddit o Twitter. En estas imágenes podemos ver cómo el Na’vi de Sam Worthington (es decir, el marine discapacitado Jake Sully) ha cambiado en los diez años que transcurren entre Avatar y El sentido del agua. También vemos a otros indígenas de Pandora y una instantánea submarina con la presencia de una enorme bestia desconocida; una que seguro desempeñará un papel destacado en El sentido del agua, película presuntamente centrada en el medio acuático.

Tras El sentido del agua, y como dejaba caer Worthington, Cameron proyecta tres películas más de Avatar, de modo que la saga completa conste de cinco entregas. En el pasado el director de Titanic ya reveló cuáles eran sus títulos provisionales, y como El sentido del agua era uno de ellos podemos asumir que las siguientes películas se titularán The Seed Bearer (“El portador de la semilla”), The Tulkun Rider (“El jinete Tulkun”) y The Quest of Eywa (“La búsqueda de Eywa”). Además de los intérpretes citados, en El sentido del agua el reparto se ampliará con nombres como Kate Winslet, Michelle Yeoh o Vin Diesel.

