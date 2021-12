Regreso a los 80: de 'Cazafantasmas' a 'Top Gun', 'Juegos de guerra' o Indiana Jones

De los rascacielos de Nueva York a los parajes de una pequeña localidad de Oklahoma. Los Cazafantasmas cambian de escenario y de protagonistas, con personajes mucho más jóvenes, entre ellos Finn Wolfhard de Stranger Things, y Carrie Coon y Paul Rudd, interpretando a un sismólogo que investiga extraños terremotos en la zona, como principales personajes adultos.

Pero en lo que no varía Cazafantasmas: Más allá, estrenada en nuestros cines este viernes 3 de diciembre, es de espíritu(s) y voluntad de divertir y entretener, y tampoco renuncia a que aparezca el equipo protagonista de la película original de 1984: Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson acompañados de Sigourney Weaver. Solo el fallecido Harold Ramis no ha podido repetir. Incluso en la dirección, aunque no esté Ivan Reitman, las riendas las ha tomado su hijo Jason, retomando la acción 31 años después de la secuela de 1989.

Tráiler de 'Cazafantasmas: Más allá' Tráiler de 'Cazafantasmas: Más allá'

El cine, y las series, sigue tirando de nostalgia y de intentar replicar grandes éxitos de antaño. Y hoy en día aún más con el auge de las plataformas digitales y la necesidad de llenar sus catálogos con nuevos contenidos. Sea en cines, como esta tercera aventura con los cazadores de ectoplasmas, o para estrenarse directamente en streaming, estos son algunos de los títulos emblemáticos o de culto de los 80 sobre los que planean secuelas o remakes, algunas ya en marcha o rodadas.

1997: Rescate en Nueva York (1981). Será difícil reemplazar al convicto Snake Plissken que encarnó Kurt Russell en el original de John Carpenter, pero allí estará el director Leigh Whannell para intentarlo, y hallar al sustituto idóneo, después de haber superado con éxito el remake de El hombre invisible. En preproducción.

Un hombre lobo americano en Londres (1981). El hijo del director de la original, el guionista y productor Max Landis, se pondría tras las cámaras para la nueva versión que en su momento destacó por sus innovadores efectos visuales y de maquillaje. Aquí la protagonista sería una muchacha que viaja al Reino Unido en compañía de su novio. De momento, el proyecto solo se ha anunciado.

Matthew Broderick y Ally Sheedy en 'Juegos de guerra' MGM

Juegos de guerra (1983). Del inocuo juego de tres en raya a demostrar que en una guerra nuclear no habría ganadores. Un hacker (Matthew Broderick) y un ordenador ponían en jaque al Departamento de Defensa de los EE UU. en el filme de John Badham. El director de la nueva versión podría ser Dean Israelite (Power Rangers). De momento, solo se ha anunciado.

Starfighter: La aventura comienza (1984). Surgido a raíz del fenómeno Star Wars, no fue un especial éxito de taquilla en su momento, pero con el tiempo se ha convertido en un pequeño clásico de culto en la que un joven comprobará como su videojuego preferido, con batallas alienígenas, cobra realidad. De momento se sabe que el guion lo escribirán Jonathan Betuel (el autor del guion original) y Gary Whitta (coguionists de Rogue One).

Los inmortales (1986). Solo puede quedar uno, y después de varias secuelas y series, incluida una de animación, este aún sería el filme original de Russell Mulcahy con Christopher Lambert de protagonista. El reto de volver con las andanzas del inmortal y torturado MacLeod lo asumirán Henry Cavill y el director de la saga John Wick, Chad Stahelski. En preproducción.

Póster de 'Jóvenes ocultos' Warner Bros.

Jóvenes ocultos (1987). Noah Jupe (Un lugar tranquilo) y Jaeden Martell (It o la miniserie Defender a Jacob) formarán parte de la pandilla de jóvenes rebeldes, y vampiros, con síndrome de Peter Pan que en la película de Joel Schumacher lideró Kiefer Sutherland. La dirigirá el británico Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World). En preproducción.

Bitelchús (1988). Tim Burton sigue esperando a que Warner dé luz vede a su secuela del extravagante, grosero y juguetón espectro que trabaja como "exorcistas de los vivos", en otras palabras, expulsando a los intrusos humanos vivos que molestan en los hogares habitados por fantasmas, y que en la película original encarnó Michael Keaton.

Huida medianoche (1988). Robert De Niro, que coprotagonizó el filme junto al fallecido Charles Grodin, ejercerá ahora solo como productor. La trama, también generosa en dosis de comedia, nos presentaba a un expoli reconvertido en cazarrecompensas que debía proteger a un contable perseguido por la mafia y la policía. De momento solo se ha anunciado una protagonista femenina, Regina Hall (de Plan de chicas o la saga Scary Movie).

Mel Gibson y Danny Glover en la saga 'Arma letal' Warner Bros.

Arma letal 5. Fallecido Richard Donner será el mismo Mel Gibson quien se pondrá detrás de las cámaras para ofrecernos esta nueva entrega de una de las sagas de buddy movies más populares, e iniciada en 1987. Se espera que allí también esté Gibson junto a un jubiladísimo Danny Glover repitiendo como la carismática y antagónica pareja de policías protagonista. De momento solo anunciada.

Depredador 5. La saga iniciada en 1987 con Schwarzenegger como protagonista está ahora en manos de Disne , y la Casa del ratón está decidida a iniciar una nueva franquicia. Se habla de una precuela en la que el alienígena cazador se enfrentaría a una tribu de nativos de Estados Unidos y su principal protagonista sería una guerrera. Como director suena el nombre de Dan Trachtenberg (Calle Cloverfield 10).

Superdetective en Hollywood 4. Eddie Murphy está viviendo una segunda juventud tras el éxito de Yo soy Dolemite en Netflix o El rey de Zamunda en Prime Video. Pero su mayor fenómeno en taquilla aún procede de 1984, cuando interpretó al detective Axel Foley. Netflix y Paramount han llegado a un acuerdo para volver a ponerle en el servicio activo en una nueva aventura que mezcle acción y comedia. Dirigirán Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys for Life). De momento solo anunciada.

Imágenes de 'Willow' y 'Gremlins' Lucasfilm / Warner Bros.

Gizmo y Willow en series. Los Gremlins volverán con Secrets of the Mogwai, pero en formato serie de animación de diez episodios, y será una historia de orígenes que nos contará el pasado de Gizmo y el señor Wang, guardián de Gizmo, en el Shangai de los años 20. Disponible en HBO Max a partir del 9 de diciembre de 2022.

Otro de los grandes títulos fantásticos de los 80, Willow, regresará también como serie, en este caso de acción real y en la que Warwick Davis retomará su personaje de Willow Ufgood. Se le espera a partir de alguna fecha aún para concretar de 2022 y en Disney+.

TOP 3 Y CON FECHAS DE ESTRENO

Indiana Jones 5

Harrison Ford como Indiana Jones Lucasfilm

40 años han pasado desde la primera entrega. Aún no se ha desvelado su título ni ningún detalle sobre el argumento, pero parece que se desarrollará a finales de los 60 y, pese a la Guerra Fría con los rusos, también habrá nazis. Y que Harrison Ford, a sus 79 años, volverá a lucir la característica cazadora y fedora. Por primera vez no estará Spielberg en la dirección. Su lugar lo ocupa James Mangold (Logan). La fecha de estreno se ha fijado para el 30 de junio de 2023.

Top Gun: Maverick

Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick' Paramount

Tom Cruise y Kelly McGillis protagonizaron la película más taquillera de 1986 dirigidos por Tony Scott. El entonces díscolo y prometedor joven piloto de élite Maverick volverá a la academia que da título a la película, aunque en esta ocasión para instruir, a su manera, a los nuevos cadetes. También repite Val Kilmer, mientras que Jennifer Connelly reemplazará a McGillis en el principal personaje femenino. Después de varios intentos pospuestos, la nueva fecha para el estreno de la secuela es el 27 de mayo de 2022.

La sirenita

'La sirenita' de 1989 Disney

Y de 1989 es el clásico que marcó una nueva edad dorada para los largometrajes de animación de Disney. En la versión en acción real, Ariel tendrá los rasgos de la joven actriz y cantante de 21 años Halle Bailey, el príncipe Eric los de Jonah Hauer-King (Mujercitas) y la villana Úrsula de Melissa McCarthy. Por su parte, Javier Bardem será el rey Tritón. Dirige Rob Marshall, todo un especialista en musicales, desde la oscarizada Chicago a El regreso de Mary Poppins. Fecha prevista de estreno: 26 de mayo de 2023.