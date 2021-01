‘Palm Springs’ y las reglas de las películas de bucles temporales

Alguien susurra.

“Despierta”.

Un ojo se abre.

Es un nuevo día.

Solo que no, no lo es. Nyles (Andy Samberg) lleva viviendo ese mismo día una eternidad. Un día aparentemente normal o casi, el día de la boda de una amiga de su novia se metió accidentalmente en una misteriosa cueva cerca del desierto de Sorona para entrar en un bucle temporal en el que comenzó a vivir ese mismo día todos los días de su vida.

Eso le permite tener un concepto radicalmente distinto de su propia existencia, pero además le da la oportunidad de probar cientos de formas de suicido. Aunque ojo con el dolor, que el dolor es muy real.

A parte de intentar matarse, Nyles emplea el día que le ha tocado vivir para conocer al resto de seres humanos a los que tiene disponible, o sea los invitados de la boda… Sus historias, quiénes son y qué hacen allí. Tiene relaciones sexuales con algunas y algunos de ellos, por supuesto, y también sufre viendo todos los días como su novia le pone los cuernos con otro invitado, algo que además no puede evitar “no hay absolutamente nada en este mundo que impida a estos dos acabar juntos”... A veces el destino es inquebrantable.

Nyles tiene muchos recursos y a veces estira sus días (o su día) todo lo que puede. En una ocasión llega a fumar un montón de cristal para mantenerse despierto y ver hasta dónde puede llegar en el plano geográfico. Llega hasta Guinea Ecuatorial aunque define su experiencia como una gran pérdida de tiempo.

Y un día, y sin que entrara en sus planes, Sarah (Cristin Milioti), otra invitada, en concreto la hermana de la novia, le sigue hacia la cueva y entra formando parte también de ese bucle temporal. Y aquí es donde comienza, más o menos, Palm Springs.

El debut de Max Barbakow no es otra película más sobre alguien atrapado en el tiempo, es una comedia romántica, en ocasiones muy descacharrante, donde por primera vez en el cine y con este tipo de experimentos con el tiempo, la historia comienza con un protagonista que ya lleva un tiempo incalculable metido en el mismo día. De esa forma tenemos un tipo que se ha pasado al nihilismo frente a una chica desesperada que no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo.

Y a pesar de que en Palm Springs tenemos un poco de interesantes reflexiones sobre las expectativas vitales, la depresión, el desengaño, el amor o el sentido de la vida, al final no es otra cosa que un divertimento cinematográfico de hora y media sobre la mierda que es estar solos en esto. Un rechazo al individualismo y a la soledad que, pensándolo bien, no es poca cosa en estos tiempos.

SI has visto Palm Springs y te ha flipado o simplemente te gusta lo que has leído hasta ahora... Aquí te van unos cuantos bucles temporales para tu disfrute:

'Atrapado en el tiempo'



Una escena de 'Atrapado en el tiempo' Cinemanía

En este subgénero que son los bucles temporales hay un principio.

En este caso es Bill Murray en Atrapado en el tiempo el primer tipo en interpretar a un personaje en una película que transcurre en un bucle temporal. Murray aprende a odiarse a sí mismo. Esto le empuja a cambiar para convertirse en mejor persona y de paso intentar enamorar a Andie MacDowel.

Estamos ante una deliciosa comedia romántica con toques fantásticos (¿Hay algún adjetivo mejor que delicioso para describir una bonita comedia romántica? Permitidme que lo dude) done uno no para de reírse y emocionarse con el careto del mejor y más auténtico Murray.

Reglas del bucle temporal: En este caso nada se explica y no importa. Lo que Harold Ramis quiere contar no necesita de teorías cuánticas: tío, aprende a vivir cada día como si fuera el último, fíjate en cada detalle de tu alrededor, conoce a la gente, se amable y haz de este mundo un lugar más bonito.

'Código fuente'



Una escena de 'Código fuente' Cinemanía

Una cinta donde el bucle temporal alimenta un género al que esta dinámica le viene de perlas.

En esta cinta de Duncan Jones, Jake Gyllenhaal tiene una misión muy importante: identificar una bomba en un tren antes de que este explote.

Reglas del bucle temporal: Es un bucle temporal de corta duración, aproximadamente 8 minutos en los que su protagonista tiene que llevar a cabo su misión.

Este bucle es, realmente, una simulación y es una oficial de Comunicaciones interpretada por Vera Farmiga quien dirige al protagonista por sus breves viajes en el tiempo que se reinician una y otra vez. Todo se complica cuando nuestro viajero del tiempo se enamora de una viajera del tren que está a punto de estallar.

'Los cronocrímenes'

Una escena de 'Los cronocrímentes' Cinemanía

Héctor y Clara están renovando una casa. Clara va a hacer la compra y mientras, Héctor se sienta para mirar por sus prismáticos hacia el bosque. Es entonces cuando ve a una mujer desnuda entre los árboles y un hombre enmascarado con un arma detrás de ella. Héctor sale a averiguar que ocurre y quién es ese hombre enmascarado y lo que se encuentra es una máquina del tiempo.

Es entonces cuando comienzan a darse asombrosas revelaciones, que también resultarán inevitables, de ese mismo día que Héctor debe vivir una y otra vez.

Reglas del bucle temporal: Vigalondo consigue retratar una paradoja temporal de la forma más sencilla e inteligente que se haya contado nunca a nivel cinematográfico.

Si bien es cierto que el personaje principal vive el mismo día una y otra vez, en este caso no está atrapado en él, sencillamente sus acciones se le van tanto de la mano que se ve obligado a volver a viajar al punto inicial antes de las 24 horas transcurridas desde el primer viaje para intentar arreglar los estropicios.

'Al filo del mañana'

Una escena de 'Al filo del mañana' Cinemanía

En este película de Doug Liman, que es de lo mejor que ha visto el género en los últimos años, Cruise es un oficial que nunca ha entrado en combate. El mundo se enfrenta a una cruenta guerra contra una raza alienígena a priori invencible y como castigo a este oficial le envían a una misión suicida. Y efectivamente, muere. Así entra en un bucle temporal donde se ve obligado a luchar y a morir una y otra vez…

Ver morir a Tom Cruise una y otra vez en una película es de las cosas más divertidas que hay.

Reglas del bucle temporal: Aquí la sangre del extraterrestre salpicada sobre el cadáver de Tom Cruise es el billete de entrada al bucle temporal en el que también se encuentra la guerrera de las fuerzas especiales interpretada por Emily Blunt.

En una dinámica muy parecida a la del videojuego el personaje tendrá que aprender rápido para poder sobrevivir cada vez más tiempo… Pero como en todo videojuego hay pantallas en las que uno se atasca o pantallas en las que uno se quedaría a vivir.

'El infinito'

Una escena de 'El infinito' Cinemanía

¿Qué ocurre cuando el bucle temporal que se repite una y otra vez es una pesadilla? ¿Qué ocurriría si fueran muchos los seres humanos atrapados en bucles temporales de realidades distintas? Con estas y otras cuestiones cuánticas juegan Justin Benson y Aaron Moorhead en una película imposible de contar sin spoilers que arruinarían la sorpresa lovecraftiana.

Sencillamente todo comienza con dos hermanos que han huido de una secta, que reciben un vídeo de la misma y que se plantean si volver o no.

Reglas del bucle temporal: NO SIGAS LEYENDO SI NO LA HAS VISTO. Aquí quien maneja los hilos es un dios-monstruo lovecraftiano que se divierte atrapando a las personas en ciclos de tiempo mortales.

'Triangle'

Una escena de 'Triangle' Cinemanía

Una joven llamada Jess (Melissa George) llega al yate donde su grupo de amigos la espera para emprender un viaje en barco. Entonces se desencadena una tormenta que les obliga a bajar del yate para subirse a otro barco donde aparentemente no hay nadie. Sin embargo no sólo no están solos, sino que eso ya ha ocurrido una y otra vez.

Un giro de los bucles temporales satisfactorio y terrorífico que merece la pena rescatar y que sin duda está entre las películas menos manoseadas y más gratificantes del género.

Reglas del bucle temporal: El mito del triángulo de las bermudas y referencias de la mitología griega son los ingredientes que conforman el sentido y la forma de esta trampa en el tiempo.

'Muñeca rusa' (Serie de TV)

Escena de 'Muñeca Rusa' Cinemanía

En este artículo no verás Feliz día de tu muerte pero sí queremos dedicar unas líneas a esta serie de Netflix que podría parecer exactamente igual en su propuesta... Una mujer (Natasha Lyonne) no puede dejar de morir el día de su cumpleaños reviviéndolo una y otra vez. Sin embargo, la series acaba siendo un análisis profundo de personajes, de sus problemas y, básicamente, de su existencia.

Reglas del bucle temporal: Una tienda de ultramarinos y una mala decisión provocan que Nadie entre en un bucle temporal que tiene más que ver con liberarse de una carga que arrastra que con cualquier planteamiento metafísico.

Episodio de 'Expediente X': ‘Monday’

Escena de 'Monday' Cinemanía

Vince Gilligan fue quién escribió este episodio de Expediente X que revisa el género de los bucles temporales obligando a Mulder a revivir la misma mañana una y otra vez. Una mañana que termina con un disparo durante el robo a un banco justo antes de que el ladrón detone un chaleco bomba y mate a todos los que están allí metidos.

Reglas del bucle temporal: El giro que Gilligan se guarda en la manca es que no hace a Mulder consciente de estar metido en un bucle. La única persona que lo sabe es la novia del ladrón de bancos y será quién durante todo el episodio intente avisar a nuestro protagonista de la paradoja temporal que está experimentando.

Episodio de 'Community ': ‘Remedial Chaos Theory’



Una escena de 'Remedial Chaos Thory' Cinemanía

Este episodio de Community no trabaja exactamente el bucle temporal pero en su análisis de los diferentes universos paralelos y las ramificaciones del tiempo es tan exquisito y divertido que... ¡Qué diablos!

Jeff lanza un dado durante la fiesta de inauguración de la casa de Troy y Adeb y ahí comienza el experimento narrativo en el que el tiempo se diluye en seis líneas extremadamente diferentes desembocando en el episodio más gracioso de la serie más graciosa de la historia de la televisión. Así es.

Y lo que aprendemos después de verlo sin necesidad de apuntalar las reglas de las paradojas temporales que en él se muestran (para eso ya vendrá Rick y Morty y se pasará el juego) es que el tiempo tiene capas, igual que la vida, y que además todo puede acabar con el principio el caos.