Hubo proliferación de escritores, poetas, pintores y músicos. Y claro, también estuvo el jazz. El auge de la actividad artística de la comunidad afroamericana residente en un barrio tan deprimido como era Harlem, en Nueva York, durante los años veinte del siglo pasado hizo que se hablara del "Renacimiento de Harlem". Lo que nadie se esperaba es que también hubiera unas oscuras fuerzas sobrenaturales ocultas por allí. Lo primero pertenece a la realidad, lo segundo a la ficción, más concretamente a las historias de la serie de cómics Bitter Root.

Con varios volúmenes publicados desde 2018, Bitter Root es obra del escritor David F. Walker y el dibujante Sanford Greene (los creadores de Power Man and Iron Fist), junto con el también escritor Chuck Brown y ha ido cosechando notables reseñas. Solo faltaba el salto a la pantalla, y no tardará en llegar. Según informa Deadline, la película ya tiene directora y esta será la actriz Regina King, ganadora del Oscar como actriz de reparto por El blues de Beale Street (también la podemos recordar como Angela Abar en la serie Watchmen). Para ella será su segundo largometraje tras las cámaras. Su debut fue con Una noche en Miami..., aunque también ha dirigido episodios para diversas series de televisión como The Good Doctor o Shameless.

Y, ¿de qué va Bitter Root? Pues de una familia, los Sangerye, dedicados durante generaciones a combatir monstruos. Unas criaturas sobrenaturales que se apoderan de las almas de personas normales y corrientes infectándolas con un virus que les llena de odio y, sobre todo, de una violenta actitud racista que hace estragos, especialmente, en ese contexto de Harlem. Pero los Sangerye también caerán en desgracia cuando uno de sus integrantes sea poseído por la maligna fuerza, además de debatirse entre la opción de intentar sanar a los infectados o bien matarlos, para prevenir males mayores.

Y la misma Regina King, que fue además la encargada de iniciar la pasada gala de los Oscar, con un plano secuencia y títulos de crédito en la Union Station de Los Angeles, se involucrará además en labores de producción mediante su compañía Royal Ties, con el apoyo de Ryan Coogler, director de Black Panther y Creed: la leyenda de Rocky, gracias al acuerdo que ha cerrado con la productora Legendary. También se espera que la acción tenga lugar en ese mismo periodo original de los cómics, en los citados años veinte, mezclando acción y terror.