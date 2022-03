Reese Witherspoon adaptará al cine una novela de Dolly Parton… con Dolly Parton en el reparto

Ha escrito canciones imperecederas, ha hecho de la autoparodia una forma de arte, ha sacado de la cárcel a Homer Simpson, ha ayudado a financiar vacunas contra el coronavirus… y ahora, además, ha publicado una novela. Está claro que hay muy pocas cosas que Dolly Parton no sepa o quiera hacer. Para colmo, la novela en cuestión será la excusa para el regreso de la artista al cine… con Reese Witherspoon como asociada.

Aclaremos las cosas, eso sí: Run, Rose, Run, que así se llama el volumen, no es una obra de Parton en solitario, sino que va firmada junto a James Patterson (autor literario de El coleccionista de amantes). Lo cual no ha impedido que este thriller ambientado en el mundillo musical se convierta en bestseller en EE UU. En cuanto a Reese, lo sentimos por quienes se emocionen al imaginarla mano a mano con Dolly, porque su rol en la adaptación será solo el de productora.

"Crecí en Nashville, así que he adorado a Dolly desde el momento en el que oí su mágica voz y vi cómo su magnética personalidad brillaba sobre un escenario", señala Witherspoon en el comunicado de rigor (vía SlashFilm). Aparezca en el filme o no, la actriz y productora puede apuntarse el tanto de contar con Parton como actriz en la película, si bien todavía se desconoce su papel.

La relación de Dolly Parton con el cine ha sido larga y productiva. Además de llevarse dos nominaciones al Oscar por sus canciones para Cómo eliminar a su jefe y Transamerica, la cantante ha firmado otros temas con lugar propio en la historia del séptimo arte como ese I Will Always Love You que Whitney Houston hizo famoso en El guardaespaldas.

Por otra parte, la carrera de Parton como actriz la ha llevado a intervenir en filmes como La casa más divertida de Texas (con Burt Reynolds), Rhinestone (con Sylvester Stallone) y Magnolias de acero, junto a una Julia Roberts primeriza. Su último trabajo en pantalla grande hasta la fecha ha sido Las chicas del coro (2012), aunque en 2020 estrenó en Netflix el musical Navidad en la plaza.