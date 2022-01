'Red One': Chris Evans y Dwayne Johnson protagonizarán la comedia de acción de Jake Kasdan para Amazon

Dos de los actores más solicitados de Hollywood aunarán fuerzas en una nueva comedia de acción de Amazon Studios. Se trata de Chris Evans y Dwayne Johnson, que protagonizarán Red One, la nueva película de la plataforma para las fiestas.

Así lo ha anunciado en exclusiva Deadline, que también ha adelantado que el filme se rodará este año. Según la publicación norteamericana, se trata de una comedia de acción y aventuras que nos llevará por todo el mundo, creando un universo totalmente nuevo que explorar dentro del género.

Por lo pronto, no se saben más detalles sobre el argumento de Red One, que será dirigida por Jake Kasdan (al frente de la saga Jumanji), con guion de Chris Morgan (la franquicia Fast & Furious). Además, Kasdan también firma como productor a través de su compañía The Detective Agency.

Johnson confirmó su participación en el proyecto, que de momento tiene previsto estrenarse en 2023, en junio del año pasado, pero ha sido ahora cuando Evans se ha unido al filme. Aunque ambos actores coincidieron en la comedia Free Guy de Ryan Reynolds, Red One será el primer trabajo en el que compartan protagonismo.

