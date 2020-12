Recomendaciones, en cines y streaming, de la cartelera navideña

Por estas fechas, no hay nada como la palabra "Navidad" en el título de una película para que se convierta en todo un éxito. Las plataformas digitales hace semanas que han llenado sus catálogos con este tipo de propuestas y, de ente ellas, la más vista es Crónicas de Navidad 2 de Netflix y con Kurt Russell haciendo de Santa Claus.

En cuanto a los cines, la cartelera no será la misma que en navidades anteriores, pero al menos contará con abundantes estrenos y un par de ellos, Wonder Woman 1984 y Los Croods 2: La nueva era, son la principal esperanza para atraer espectadores.

Con una temática menos tradicional para estas fechas, el día 23, se estrena Saint Maud, terror psicológico entre cerrados ambientes religiosos que ha supuesto el debut de la directora británica Rose Glass, muy aplaudido a su paso por diversos festivales de cine como el de Sitges. Y También El padre con Anthony Hopkins y Olivia Colman, la cercana historia de un hombre de 80 años con demencia senil y su hija que tanto gustó en San Sebastián, obteniendo el Premio del Público. Y para toda la familia la francesa Mi amigo Pony el miércoles 30.

Morfydd Clark en 'Saint Maud' Sony

Se sumarán a títulos ya estrenados en los últimos días como la comedia En guerra con mi abuelo con Robert de Niro o las españolas Nieva en Benidorm de Isabel Coixet y el thriller Hasta el cielo de Daniel Calparsoro.

Y nos pasamos a las plataformas de streaming. Allí podemos encontrar estrenos recientes de Netflix como el musical The Prom con Meryl Streep y Nicole Kidman o la animación de Navidad extraterrestre. También la ciencia-ficción con sorpresa final de Archive (en VOD en Filmin, Movistar+ o Rakuten TV desde el día 11) o La llamada de lo salvaje, con Harrison Ford y Buck, su canino protagonista, disponible en varias plataformas. Otra opción es recuperar las Historias lamentables de Javier Fesser, estrenada a finales de noviembre en Amazon Prime Video, así como la espectacular Mulan en Disney+.

Orientado en esta categoría para todos los públicos, en Disney+ tenemos Amadrinadas, con Isla Fisher, sobre la necesidad de las hadas madrinas aún en el mundo actual; Onward de Pixar tras su truncado paso por los cines, o Zapatos rojos y los siete trolls, disponible en Movistar+, Filmin o Rakuten TV. Y en acción real Superniños dirigida por Robert Rodriguez, pero en Netflix a partir del 25 de diciembre.

Isla Fisher y Jillian Bell en 'Amadrinadas' Disney

Dirigidas a un sector de la audiencia menos amplio, desde el 18 se estrenó en Netflix La madre del blues, uno de los títulos con posibilidades para obtener importantes nominaciones en los Oscar, y para el día 29 se anuncia en la sección "cine inédito" de Movistar+ Palm Springs, una de las sorpresas del año en clave romántica y ciencia-ficción, con bucles en el tiempo (al estilo de Atrapado en el tiempo). Antes, a partir del 24, se anuncia la antología de relatos de terror de Historias de la Morgue, y que estará disponible previo pago en distintas plataformas.

A ellas añadir la muy cinéfila Mank, en blanco y negro y dirigida por David Fincher, centrada en el proceso de escritura del guion de Ciudadano Kane de Orson Welles; así como el extraordinario musical de Lin-Manuel Miranda Hamilton, indagando en las raíces de la historia de los EE UU, en Disney+.

De 'Tenet' a 'Solo en casa'

No podemos pasar por alto el lanzamiento en blu-ray del tecno-thriller Tenet de Christopher Nolan, la única superproducción que se atrevió a estrenarse en cines a pesar de las restricciones por la pandemia. Será a partir del 17 de diciembre y también se podrá ver en VOD, y en calidad 4K HDR, en la plataforma de Rakuten TV.

Macaulay Culkin en 'Solo en casa' Fox

Y si echamos una mirada a los clásicos navideños, el gran título de este año es Solo en casa. Macaulay con ocho añitos haciéndolas pasar canutas a unos ladronzuelos es todavía una de las películas preferidas del público familiar, y ahora más recordando que cumple el 30º aniversario de su estreno, y taquillazo, en cines. Tanto en Disney+ como en otras plataformas, ha sido uno de las más vistas las últimas semanas.

De la misma manera están triunfando los largometrajes de animación de Frozen y la producción española Klaus. Tampoco está mal recordar a los Gremlins ahora que habrá una serie de animación, Secrets of the Mogwai, y también se habla de una posible tercera entrega. O visto que la nueva aventura de Bond aún tardará algunos meses en llegar, podemos ir acortando la espera con el 007 de Daniel Craig. Spectre, Skyfall, Casino Royale o Quantum of Solace también están entre las más demandadas estos días.

Cuatro 'blockbusters' para estas navidades

La animada familia protagonista de 'Los Croods 2: Una nueva era' Universal

Los Croods: Una nueva era. Nada mejor que un largometraje de animación para toda la familia para atraer público a las grandes salas. La secuela, siete años después, ha sido un taquillazo en Estados Unidos o China. Y en ella la troglodita familia protagonista deberá lidiar con otra, los Masmejor, mucho más "moderna" que ellos. Estreno: 23 de diciembre (en cines).

George Clooney y Caoilinn Springall en 'Cielo de medianoche' Netflix

Cielo de medianoche. La pandemia nos ha deparado un 2020 muy difícil. Queda consolarnos porque el panorama que nos refleja la nueva película de George Clooney como director y protagonista es aún peor. Un futuro apocalíptico con un astrónomo aislado en el Ártico que intentará advertir a unos astronautas que el regreso a la Tierra no es nada recomendable. Estreno: día 23 (Netflix).

Gal Gadot en 'Wonder Woman 1984' Warner Bros.

Wonder Woman 1984. Para muchos aficionados es un momento histórico, de este año, el tener la posibilidad de poder disfrutar en una gran pantalla de una nueva aventura con superhéroes. Gal Gadot repite como la mujer maravilla de DC Comics enfrentándose a una villana (Kristen Wiig) a la vez que exhibe química romántica con el personaje de Chris Pine. Estrenada el día 18 (en cines).

Una escena de 'Soul' Pixar-Disney

Soul. Lo nuevo de Pete Docter, codirigiendo con Kemp Powers, promete una historia original y diferente (por algo fue el director de Del revés y Up), pero sobre todo con mucho ingenio, jazz, un muy peculiar toque existencial y mucho humor en la que un maestro de música será transportado a un fantástico lugar en el que aprenderá a saber lo que significa eso, tener alma. Estreno: día 25 (Disney+).