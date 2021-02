Rebecca Hall se une a la ‘Peter Pan & Wendy’ de Disney

De entre los muchos proyectos de acción real con los que Disney planea actualizar sus clásicos animados, Peter Pan & Wendy pasa por ser de los más enigmáticos. Títulos como Cruella o Hércules (con el potencial universo cinematográfico que revelara Joe Russo recientemente) parecen dar cuenta más o menos de cierto empeño por distanciarse de la fuente original, sin que en el caso de esta nueva adaptación de J.M. Barrie sepamos a qué atenernos. Que tenga un título diferente al Peter Pan primigenio, y que tras las cámaras esté alguien como David Lowery (A Ghost Story) podría indicar cierta frescura.

Sin embargo, aún no se sabe gran cosa de la película, más allá de algunos fichajes que se han ido anunciando en los últimos meses comenzando por Alexander Molony y Ever Anderson como los Peter y Wendy titulares. Ya sabíamos que Jude Law iba a interpretar al Capitán Garfio, mientras que Alysaa Alook y Yara Shahidi serían respectivamente Tigrilla y Campanilla, y ahora medios como The Illuminerdi dan cuenta de un nuevo miembro del reparto. Se trata de Rebecca Hall, actriz a quien pronto veremos en la esperada Godzilla vs. Kong (en cines el 31 de marzo), y que al parecer interpretará a la señora Darling, madre de Wendy, John y Michael.

Descrita como una “señora muy empática y hermosa”, la señora Darling trataría de ilustrar a Wendy sobre la importancia de madurar, siendo sus enseñanzas desafiadas por la aparición de Peter Pan y los Niños Perdidos. Peter Pan & Wendy se ambienta a principios del siglo XX como el largometraje original, y todo apunta a que se estrenará directamente en Disney+. Originalmente tuvo una fecha de estreno prevista para el 30 de junio de este año, pero el coronavirus ha provocado que ni siquiera haya comenzado a rodarse aún, y es probable que no podamos verla hasta bien entrado 2022.