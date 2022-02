Cuando pienses en la crisis de legitimidad que llevan atravesando los premios Oscar durante los últimos años, ten en cuenta que hay galardones en peor situación todavía. Antigalardones en el caso de los Razzie, el nombre con el que se conoce coloquialmente a los Golden Rasperry Awards que se orientan a destacar lo más atroz del año cinematográfico.

El caso es que lo que una vez se tomó como un cachondo contrapeso ante el discurso hegemónico de los Oscar de la Academia, también lleva tiempo descarrilando contra voces críticas que señalan cómo muchas veces el millar largo de integrantes de la asociación (tanto estadounidenses como de otra veintena de países) demuestra una miopía tan acusada como la de los académicos.

Eso, cuando no ocurre que atacan propuestas por el mero hecho de ser heterodoxas y salirse de los cauces más cerrados. O simplemente van a hacer sangre con intérpretes famosos cuando participan en fracasos estruendosos, como este año con Amy Adams, con doble nominación por La mujer en la ventana y Querido Evan Hansen.

Está claro que con sus nominaciones de 2022 los Razzie van a seguir afianzando esa imagen. Como manda la tradición, las han dado a conocer un día antes de que los Oscar hagan lo mismo. Este año, con la novedad de que Bruce Willis cuenta con su propia categoría de ignominia para hacer hueco a las ocho producciones infradudosas que ha protagonizado.

Por lo demás, las plataformas de streaming se llevan lo más duro, con el musical abismal sobe Lady Di estrenado por Netflix convertido en la mayor diana (perdón por el chiste). A destacar que la extravagante interpretación de Jared Leto como Paolo Gucci en House of Gucci acude nominada como lo peor del año, pero también tiene pendiente una nominación entre lo mejor por sus compañeros del Sindicato de Actores (SAG Awards). Cosas que pasan.

Nominaciones de los Razzie 2022: listado completo

PEOR PELÍCULA

Lady Di: El musical, de Christopher Ashley

Infinite, de Antoine Fuqua

Karen, de Coke Daniels

Space Jam: Nuevas leyendas, de Malcolm D. Lee

La mujer en la ventana, de Joe Wright

PEOR DIRECCIÓN

Christopher Ashley por Lady Di: El musical

Stephen Chbosky por Querido Evan Hansen

Coke Daniels por Karen

Renny Harlin por Ladrones de élite

Joe Wright por La mujer en la ventana

PEOR ACTRIZ

Amy Adams por La mujer en la ventana

Jeanna de Waal por Lady Di: El musical

Megan Fox por Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning por Karen

Ruby Rose por Una noche de venganza

PEOR ACTOR

Scott Eastwood por Instinto peligroso

Roe Hartrampf por Lady Di: El musical

LeBron James por Space Jam: Nuevas leyendas

Ben Platt por Querido Evan Hansen

Mark Wahlberg por Infinite

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams por Querido Evan Hansen

Sophie Cookson por Infinite

Erin Davie por Lady Di: El musical

Judy Kaye por Lady Di: El musical

Taryn Manning por Every Last One of Them

PEOR ACTOR DE REPARTO

Ben Affleck por El último duelo

Nick Cannon por Ladrones de élite

Mel Gibson por Instinto peligroso

Gareth Keegan por Lady Di: El musical

Jared Leto por House of Gucci

PEOR COMBO EN PANTALLA

Cualquier miembro del torpe reparto con cualquier número musical penosamente coreografiado en Lady Di: El musical

LeBron James con cualquier personaje Waner en Space Jam: Nuevas leyendas

Jared Leto con su cara de latex, su ropa esperpéntica o su acento ridículo en House of Gucci

Ben Platt con cualquier otro personaje que hace como que cante durante todo el día es algo normal en Querido Evan Hansen

Tom con Jerry en Tom y Jerry

PEOR REMAKE, SECUELA O COPIA

Karen (como remake involuntario de Cruella)

Space Jam: Nuevas leyendas

Tom y Jerry

Twist (como copia rapera de Oliver Twist)

La mujer en la ventana (como copia de La ventana indiscreta)

PEOR BRUCE WILLIS DEL AÑO

En American Siege

En Apex

En Cosmic Sin

En Deadlock

En Fortress

En Midnight in the Switchgrass

En Sin escapatoria

En En tierras peligrosas

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.