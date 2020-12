‘Raya y el último dragón’ se estrenará simultáneamente en cines y en Disney+

Era de esperar. Disney lanzó Mulan directamente en Disney+ a finales de este verano, permitiendo que los usuarios de su servicio de streaming pudieran verla con un coste adicional, a lo que luego se le uniría Soul para debutar estas Navidades (ya incorporada, a título festivo, en la suscripción estándar). Sobre el rendimiento de Mulan siguiendo este modelo no han llegado a darse cifras oficiales, pero todo apuntaba a que en la Casa del Ratón estaban muy contentos con su recepción, y todo iba a derivar en más películas llegando directamente al catálogo de la plataforma.

Es el caso de Raya y el último dragón. Solo una semana después de que Warner pusiera en pie un particular modelo según el cual todos sus estrenos de 2021 (empezando por Wonder Woman 1984 este mes de diciembre) llegaran simultáneamente a las salas y a su propia plataforma, HBO Max, la Casa del Ratón ha tomado buena nota y desarrollado una estrategia similar para su nueva película de animación. Según recoge Variety, así las cosas, el film que dirigen Don Hall y Carlos López Estrada llegará el próximo 5 de marzo tanto a los cines que puedan permitírselo como a Disney+. Pudiendo ser vista en la plataforma, eso sí, previo pago de 30 dólares.

La persistencia de la crisis del coronavirus ha deparado en multitud de cines cerrados a lo largo del mundo y no menos espectadores reticentes a acudir a las salas operativas (sujetas, además, a severas restricciones de aforo). La exhibición tradicional, por tanto, está sufriendo muchísimo en estas circunstancias, habiendo conducido al aplazamiento indiscriminado de estrenos para la temporada de 2021 en adelante. Disney, sin embargo, no quiere que las películas sigan acumulándose, y ha seguido la estrategia de Warner no solo en lo relativo a 2021, sino que durante su Investor Days (donde echó el resto anunciando nuevas series de Marvel y Star Wars) también se dejó caer que este tipo de movimientos se desarrollarían “durante los próximos años”.

Mientras esperamos a saber cuánto costaría Raya y el último dragón en España (Mulan, antes de ser gratuita en Disney+ desde este 4 de diciembre, costó 21.99 euros) cabe añadir que este film de animación cuenta con Kelly Marie Tran y Awkwafina poniendo voz a sus protagonistas.