Ray Fisher da más detalles sobre la discriminación racial que sufrió en 'Liga de la Justicia'

El historial de acusaciones de Ray Fisher contra la cúpula de DC Films y ejecutivos de Warner Bros por el presunto trato discriminatorio que le dieron durante la producción de Liga de la Justicia suma un nuevo capítulo a través de la cuenta de Twitter del actor.

Fisher, que interpretó a Cyborg en el filme superheroico, ha publicado una nueva declaración donde entra en más detalle en las acusaciones que mantiene contra Toby Emmerich, Jon Berg y, especialmente, Geoff Johns, antiguo director creativo de DC Entertainment. El actor se basa en su conocimiento actual de conversaciones entre los tres ejecutivos anteriores a los reshoots de 2017, cuando Joss Whedon tomó las riendas de la película iniciada por Zack Snyder.

"Cuando se trata de asuntos raciales, siempre tiendo a dar el beneficio de la duda a quienes puede que ignoren sus propios sesgos. Pero cuando los ejecutivos de un estudio (particularmente, Geoff Johns) dice que no pueden tener "a un hombre negro furioso en el centro de la película" y luego usan su poder para reducir y eliminar a todas las personas negras de esa película, dejan de tener derecho a beneficiarse de cualquier duda", explica Fisher en su nueva publicación.

"Toby [Emmerich], Geoff [Johns] y Jon [Berg] no ignoraban sus prejuicios. Sabían perfectamente que la retórica racista que empleaban en sus reuniones era ofensiva, discriminatoria e inaceptable. De hecho, no se atrevían a decirme esas cosas a mí ni a ninguna otra persona negra vinculada a la película", prosigue el actor. "En cambio, me hacía luz de gas y lanzaban peticiones extremadamente problemáticas como pedir que interpretara a Cyborg como si fuera Quasimodo, o forzar la regrabación de una escena para poder resaltar que Cyborg tiene pene".

Fisher añade que se ha intentado echar toda la culpa a Kevin Tsujihara (anterior CEO de Warner Bros) y Joss Whedon, pero su foco sigue estando en los antes mencionados. "Geoff Johns trabajó codo con codo con Joss [Whedon] para modificar el guion completo de Liga de la Justicia. Aunque no fuera acreditado como coguionista, fue quien reforzó la discriminación racial que salía a la luz durante sus conversaciones con Toby y Jon".

"La Liga de la Justicia de Zack Snyder es la prueba de –y oposición a– esa discriminación", concluye su escrito Fisher, no sin antes pedir a Walter Hamada (presidente de DC Films) una disculpa para todos los participantes en la investigación de Warner para llegar al fondo de este asunto en la que, según sostiene el actor, Hamada interfirió.